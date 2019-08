Ennen kerättiin nimikirjoituksia kuuluisuuksilta. Nyt nimikirjoitukset ovat korvautuneet kännykällä otetuilla kaverikuvilla. Yhteiskuvia saatetaan pyytää missä tahansa julkisuuden henkilö liikkuu: konserttien ja tapahtumien lisäksi vapaa-ajalla, kadulla, ravintolassa ja ruokakaupassa.

Oulun yliopiston informaatiotutkimuksen ja viestinnän professori Erkki Karvosen mukaan empiirisessä kyselyssä on havaittu nuorempien ikäluokkien pitävän nimmareita jopa vanhanaikaisina selfie-kuviin verrattuna.

Karvonen sanoo, että nimikirjoituksen saamisella ja yhteiskuvalla idolin kanssa on sama tehtävä: osoittaa muille, että on päässyt lähelle julkisuuden henkilöä: ”Katsokaa nyt, omakätisesti kirjoitti tämän minulle. Olin siinä ihan vieressä.” Samalla tavalla yhteiskuva on todiste, että on päässyt liki ihailemaansa henkilöä.

Fanikulttuuria ilmentää Karvosen mukaan myös julkisuuden henkilöiden vaatteiden ja tavaroiden myynti.

– Kaikki julkkikseen liittyvä on arvokasta; hänen vaatteensa, kaikki mihin hän on koskenut, pöytä jossa on istunut. Esimerkiksi Michael Jacksonin ja Elviksen vaatteita on myyty pöyristyttävillä summilla.

Karvonen tähdentää, että fanitus on tärkeää julkisuuden henkilöille itselleenkin.

– Muusikoilla fanit ovat peruskannattajajoukko. Konserteissa eturivissä innoissaan huutavat fanit luovat artistille hyvän tunnelman ja siirtävät tunnelman koko yleisöön.

Kaverikuvien ottaminen joka paikassa voi myös ärsyttää.

– Jotkut julkisuuden henkilöt ovat rajoittaneet kuvien oton esimerkiksi konserttien yhteyteen eivätkä anna niitä vapaa-ajallaan, koska eivät saa siunaaman rauhaa missään. Toiset taas suostuvat yhteiskuviin missä vaan.

Median ja viestinnän professori Kaarina Nikunen Tampereen yliopistosta toteaa, että Suomessa fanit ovat ujompia lähestymään idoleitaan eivätkä tunkeudu seuraan yhtä hanakasti kuin muualla maailmassa.

Käyttäytymissääntönä Nikunen pitää sitä, että yleisellä paikalla voi kohteliaasti kysyä kuvauslupaa ja hyväksyä, jos julkisuuden henkilö ei halua, että häntä lähestytään.

Karvonen sanoo, että intiimiyden tavoittelua voi olla äärimmillään ilmiö, jossa fani on valmis menemään sänkyyn idolinsa kanssa.

Nikusen mukaan julkisuudessa nostetaan mielellään esiin kyseisiä ääritapauksia. Hän korostaa, että fanittamista on monenlaista: fanit voivat kirjoittaa yhdessä fiktiota tai tehdä fanituotantoa. Popmusiikin ympärillä näkyy bändäri-ilmiö.

– Voi olla tapauksia, joissa on seksuaalista kanssakäymistä, mutta sanoisin, että on puolin ja toisin viisasta miettiä, missä rajat kulkevat. Itse asiassa monille faneille idolin etäisyys sopii paremmin, koska se antaa mahdollisuuden kuvitella idolin sellaiseksi kuin haluaa.

Nikunen on tutkinut fanikirjeitä, ja niissä idolia pidetään päiväkirjanomaisena ystävähahmona, jolle kirjoitetaan tavallisia tapahtumia omasta elämästä. Kirjeissä pyydetään myös usein anteeksi tunkeilua tai sitä, että viedään tähden aikaa.