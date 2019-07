Etelä-Suomen junaliikennettä tänään aamupäivällä haitannut häiriö on ohi, kertoo Rataliikennekeskus.

Pasilan ja Huopalahden asemien välillä ollut sähköratavaurio on saatu korjattua, ja junaliikenne on palautumassa normaaliksi. A- ja P-lähijunien liikenne on jo käynnistynyt uudelleen.

Yksittäisiä peruutuksia saattaa vielä tulla muutaman tunnin ajan, Rataliikennekeskus kertoi pian puolenpäivän jälkeen.