Kehysriihessä viilataan yksityiskohtia – Sipilä: Illalla pitää olla valmista

Hallituksen kehysriihessä on päästy sopuun isoista kokonaisuuksista, mutta kokonaisuus on vielä auki ja yksityiskohtia viilataan iltapäivän aikana.

– Tiedottaminen menee varmaankin iltaan. Arvioin, että kello 18, mutta voi olla, että se on ehkä aikaisin ajankohta. Tänä iltana pitää olla valmista, pääministeri Juha Sipilä (kesk.) sanoi iltapäivällä eduskunnassa.

Ministerit kertoivat kehysriihen tilanteesta eduskuntaryhmille päivällä. Sipilän mukaan pöydällä ovat olleet muun muassa työaikalain yksityiskohdat sekä panostukset eriarvoistumiskehityksen pysäyttämiseen ja työn kohtaanto-ongelmiin.

– Meidän erityisongelma on tämä, että saadaan työvoima kohtaamaan avoimiin työpaikkoihin, ja siihen tulee nyt täsmätoimia. Kyllä tämä on tasapainoinen kokonaisuus. Myöskin tuohon maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanoon tulee nyt lisää rahaa.

Sipilän mukaan työaikalaki on yksi asioista, joihin haetaan riihen yhteydessä vielä ratkaisua.

– Tämä on yksi keskeneräisistä asioista, jota kyllä linjataan tuossa tai ainakin sovitaan siitä, missä prosessissa se tehdään sitten valmiiksi, Sipilä sanoi.

Hallituspuolueiden kiista paikallisen sopimisen reunaehdoista on jumittanut lakiuudistuksen etenemistä.

Orpo: Kaikki auki kunnes kaikki sovittu

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi kokonaisuuden vaativan vielä viimeistelyä.

– Minusta on isot linjat valmiina, mutta se on aina, että niin kauan kuin jotain on auki, niin silloin kaikki on auki, Orpo sanoi.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen arvioi, että auki olevia asioita on jäljellä alle kymmenen ja pieniä yksityiskohtia paljon.

– Isoja kokonaisuuksia on kyllä jo neuvoteltu, mutta kaikki on auki niin kauan kunnes kaikki on sovittu, Jokinen sanoi.

Hänen mukaansa kokoomuksen ryhmä on tyytyväinen siihen, että monia pitkään tavoiteltuja asioita on toteutumassa.

Myös keskustan ryhmänjohtaja Antti Kaikkonen sanoi, että edistystä näyttää tulleen monella rintamalla.

– Näyttää siltä, että on syntymässä talouden kasvua ja työllisyyttä edistävä riihen tulos.

Aktiivimallia viilattu, muuntokoulutukseen satsauksia

Hallitus on sorvannut riihessä satsauksia muun muassa täydennys- ja muuntokoulutukseen, jotta työttömät ja avoimet työpaikat saataisiin kohtaamaan toisensa paremmin.

Hallitus on viilannut lisäksi työttömien aktiivimallia, joka tuli voimaan vuoden alussa. TE-keskukset ovat saamassa kaipaamaansa lisätyövoimaa työvoimapalveluihin yli sadan henkilötyövuoden edestä. Tämän verran lisätyövoiman tarvetta ilmeni työvoimahallinnolle tehdyssä kyselyssä.

Myös aktiivitoimiksi hyväksyttyjen koulutusten listaan on STT:n tietojen mukaan tulossa lisäyksiä niin, että ainakin liittojen koulutukset hyväksyttäisiin jatkossa niihin.

Hallitukselta odotetaan myös toimia eriarvoistumisen kitkemiseksi. Esillä on ollut muun muassa ylivelkaantuneiden aseman helpottaminen.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) arvioi eilen riihen alkaessa, että liikkumatilaa on joitakin kymmeniä miljoonia euroja, korkeintaan sata miljoonaa.

Siniset on kehysriihen alla esittänyt muun muassa perusturvan indeksijäädytysten perumista. Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on kuitenkin korostanut, että vanhoihin päätöksiin ei kehysriihessä palata.

Neuvottelut alkavat klo 9.