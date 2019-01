Keiturin Sote Oy "katsoo kaikki mahdollisuudet" palveluiden takaamiseksi Virroilla ja Ruovedellä

Virtain kaupungin ja Ruoveden kunnan sote-palvelut tuottavan Keiturin Sote Oy:n hallitus etsii puheenjohtaja Ari Rajamäen mukaan kiivaasti ratkaisuja vastaanottopalveluiden jatkojärjestelyihin. Neuvotteluja hän sanoo käydyn ja käytävän lääkäri- ja hoitajapäivystyssopimuksen irtisanoneen Attendo terveyspalvelut Oy:n kanssa, mutta "kaikki muutkin mahdollisuudet katsotaan".

Valtioneuvosto ilmoitti viime viikolla, ettei Ruovesi voi nykytilanteessa irtisanoutua Virtain kanssa yhteisestä sote-alueesta. Kaupunginhallitus merkitsi ratkaisun tiedoksi ja kuuli Keiturin Soten hallituksen selvityksen vastaanottopalveluiden tuottamisen jatkotoimista ja yhtiön hallinnon järjestelyistä. Huolta on aiheuttanut paitsi Attendon vuodenvaihteen tienoissa tekemä palvelusopimuksen irtisanominen puolen vuoden kuluttua, myös sote-yhtiön johtaminen.

– Tavoite on, että palvelut taataan vastakin ja ammattitaitoinen henkilökunta jatkaa. Keinot eivät vielä ole selvillä, mutta hahmotelmia on. Yhtiön hallitus teki jo lokakuussa päätöksen toimitusjohtajan (Pirkko Mäenpää) sijaisjärjestelyistä. Tähän tietoon hän on pois maaliskuun loppuun asti, ja tietenkin se tuntuu, kun yhdet tekevät kädet puuttuvat. Lisää käsiä etsitään parhaillaan, Rajamäki selvittää.

Kaupunginhallitus totesi sote-yhteistoiminnan jatkuvan nykysopimuksen ehdoin niin, että Virrat toimii vastuukuntana. Valtioneuvoston linjaus, jonka mukaan palvelut toimivat lainmukaisesti, vahvistaa hallituksen mielestä myös henkilöstön asemaa.

Hallitus katsoi, että "nykyisessä tilanteessa tärkeintä on keskittyä kehittämään toimivia palveluita myös tulevaisuudessa yhteistyössä Keiturin Soten kanssa". Yhtiön edellytetään raportoivan kaupungille sote-palveluiden toteutumisesta ja resurssitilanteesta kuukausittain.