Keksitty väite Sanna Marinin puheista levisi pikavauhtia Twitterissä viikonloppuna

Suomen pääministeri Sanna Marin (sd.) nousi viikonloppuna kansainvälisen huomion kohteeksi, kun perätön yhdysvaltalaisen Twitter-tilin väite Marinin kommenteista päätyi erittäin paljon jaetuksi sosiaalisessa mediassa.

Presidentti Donald Trumpin entinen neuvonantaja John Bolton kertoi tuoreessa kirjassaan, että Trump kuvitteli Suomen olevan Venäjän vallan alla.

Lin Peace -nimisen käyttäjän tviitin mukaan pääministeri Marin olisi kommentoinut asiaa sanomalla, että "totta puhuen olemme ajatelleet Yhdysvalloista samoin vuoden 2017 tammikuusta asti".

Viraaliksi eli hyvin paljon jaetuksi lauantai-illasta alkaen kivunneen tviitin etenemistä ei estänyt se, että Suomen Yhdysvaltain-suurlähetystö ehti jo lauantain puolella tiedottaa julkisuuteen, että tviitti on sepitettä jä perätön.

– Pääministeri Marin ei ole kommentoinut millään tavalla Boltonin kirjan väitteitä. Ei siis tällä tavalla kuin tviitissä väitetään, eikä millään muullakaan tavalla. Voi siis sanoa, että pääministeri ei ole kommentoinut asiaa sanallakaan, täydensi valtioneuvoston tiedotuspäällikkö Päivi Anttikoski STT:lle sunnuntaina.

Marin ei kommentoi kohua

STT tiedusteli, olisiko pääministeri halunnut sunnuntaina arvioida valeviestin mahdollisia haittoja hänelle tai Suomelle, mutta Marinilla ei ole Anttikosken mukaan tarvetta kommentoida perätöntä tviittiä.

Anttikoski ei usko, että Marinin suuhun keksitystä lausunnosta syntyy haittaa pääministerille tai Suomelle.

– On tärkeää, että Suomi teki heti alussa selväksi, että tällaista pääministerin lausuntoa ei ole olemassa. Esimerkiksi Yhdysvaltain hallinnolta ei ole tullut tähän asiaan liittyen mitään yhteydenottoa, he tietävät kyllä asian oikean laidan.

Tviitin sisältö näyttäisi Anttikosken mukaan olevan alun perin lähtöisin BBC:n ohjelmasta, joka on Suomen tv:stä tutun Uutisvuodon esikuva.

– Siinä ohjelmassa Trumpia ja Suomea koskeva kommentti oli kuitenkin läppä, vitsi. Vaikuttaa siis siltä, että asian alkuperä on sinänsä ihan harmiton.

Perätön tviitti sai nimekkäitä jakajia

Anttikoski myönsi yleisellä tasolla, että jos tviitti lähtee viraaliksi, sen sisällön leviämisen estäminen ja kiistäminen on hyvin vaikeaa. Jakamisnopeus on suuri ja levinneisyys valtava.

– Tällainen tviitti on koettu, miten sen nyt sanoisi, ulkonaisesti hauskaksi ja näppäräksi ja ehkä harmittomaksikin. Meille asia ei sitä tietenkään ole, jos Suomen valtionjohdon on väitetty sanoneen jotain, mitä he eivät ole sanoneet.

Anttikosken mukaan viikonlopun tviittikohu osoittaa myös kouriintuntuvasti sen, että ihmiset eivät tarkastele, pitääkö tviitti paikkansa vai ei.

– Tässä tosin on mielenkiintoista se, että perättömän tviitin ovat jakaneet myös muiden muassa Viron ex-presidentti (Toomas Hendrik Ilves), CIA:n entinen johtaja (Michael Hayden) ja puolalainen europarlamentaarikko (Radoslaw Sikorski).

Sepitettyä Marin-tviittiä oli sunnuntaina kello 16:n jälkeen jaettu sosiaalisessa mediassa noin 35 600 kertaa ja se oli kerännyt liki 130 000 tykkäystä.