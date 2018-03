Kela: Naisten on helpompaa täyttää aktiivimallin ehdot kuin miesten

Aktiivimallin ehtoa työhön osallistumisesta on erityisen vaikea täyttää, jos on vanhempi mies, arvioi Kela. Nuorille naisille ehdon täyttäminen on helpompaa.

Viime marraskuussa 13 prosenttia peruspäivärahan tai työmarkkinatuen saajista oli hankkinut työtuloja. Naisilla osuus oli 17 prosenttia ja miehillä 9 prosenttia.

Ikäryhmistä 20–24-vuotiaat saivat eniten työtuloja. Vähiten työtuloja saivat 60–64-vuotiaat.