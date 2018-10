Kela: Taksikyydit rullaavat jo kohtuullisen hyvin – Pro-Keskus pääsi pois tarkkailulistalta

Niin sanotut kela-kyydit ovat käynnistämishankaluuksien jälkeen lähteneet valtaosin rullaamaan hyvin, vaikka Uudellamaalla onkin ajauduttu tilanteeseen, missä taksikyydit joudutaan kilpailuttamaan uudelleen.

– Uudenmaan tilanne on selkeästi heikompi kuin muun maan tilanne, se poikkeaa keskimääräisestä tilanteesta huomattavasti, Kelan etuuspäällikkö Susanna Bruun sanoi.

Palautetta taksikyydeistä tulee hyvin vaihtelevasti eri alueilta, mutta kaikkialta selvästi vähemmän kuin Uudeltamaalta.

– Ei voi sanoa, etteikö esimerkiksi Keski-Suomesta tulisi lainkaan palautetta, mutta puhutaan enää yksittäisistä yhteydenotoista, ei mistään palautetulvasta, Bruun sanoi.

Keski-Suomen kela-kyydit välittää Kuopiossa toimiva Pro-Keskus Oy. Yhtiön toimitusjohtaja Jarmo Immosen mukaan paljon on edistytty palvelussa lähtötilanteeseen verrattuna, mutta tekemistäkin vielä on.

– Palvelu on saatu nyt vakiintumaan, ja on aika tehdä hienosäätöä. Autoja meillä on tarpeeksi, paikoin ehkä liikaakin. Puheluihin vastataan nyt rajojen puitteissa. Olemme myös päässeet pois Kelan tarkkailulistalta, Immonen sanoi.

Myös muissa maakunnissa valituksia tulee lähinnä yksittäisistä tilauksista, jotka eivät ole menneet nappiin. Hyvin vähän tulee palautetta myöskään sopimuksen mukaisten puhelinpalveluaikojen ylityksistä.

– Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä puhelinpalvelun jonotusajat ovat kuitenkin edelleen jonkun verran yli sopimuksessa sovitun ajan, ja siihen on puututtu, Bruun sanoi.

Keski-Suomessa välitettiin uuden välitysjärjestelyn mukaisia kela-kyytejä ensimmäisen kolmen kuukauden eli heinäkuun–syyskuun aikana yhteensä noin 43 000 kappaletta. Määrä on jotakuinkin sama kuin viime vuonna samalla tarkastelujaksolla.

Esimerkiksi Uudellamaalla, missä ongelmat ovat isompia, kyytejä välitettiin samassa ajassa noin 160 000 kappaletta.

Taksiautoilijoita on saatu hyvin mukaan.

– Alkuvaiheessa joillakin alueilla oli vaikeuksia, kun taksiautoilijoista kohtuullisen merkittävä osa ei halunnut liittyä välityksen piiriin. Nyt tilanne on Uuttamaata lukuun ottamatta muilla alueilla selkeästi parantunut ja kalusto vastaa ainakin minimitarpeeseen. Joillakin alueilla pyritään vielä lisäämään autojen määrää, vaikka minimitarve täyttyykin, Bruun sanoi.

Taksitoiminta vapautui heinäkuun alussa. Samaan aikaan muuttuivat kela-kyydit eli Kelan korvaamien taksimatkojen järjestelyt. Heinäkuun alusta taksimatkat on tilattu maakunnallisten tilausvälityskeskusten kautta.