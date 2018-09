Kela haluaisi ilmoittaa ulkomaalaisista toimeentulotuen saajista viranomaisille

Kansaneläkelaitos (Kela) perää lakimuutosta, joka oikeuttaa ilmoittamaan omatoimisesti ulkomaalaisten henkilöiden toimeentulotukiasiakkuudesta viranomaisille. Tieto ilmenee Kelan lausunnosta koskien asumisperusteisesta sosiaaliturvaa.

Kelan etuuspäällikkö Marja-Leena Valkonen kertoo, että toimeentulotukea hakee entistä useammin henkilö, jolla ei ole Suomessa oleskelulupaa. Valkonen ei kuitenkaan pysty arvioimaan tilastoinnin puuttumisen takia, kuinka paljon tällaisia henkilöitä on.

Laittomastikin maassa oleva voi saada toimeentulotukea Kelalta esimerkiksi välttämättömiin ruokamenoihin ja lääkekuluihin lyhyeksi aikaa.

Ulkomaalaisen henkilön toistuva turvautuminen toimeentulotukeen voi tietyissä tapauksissa kuitenkin johtaa oleskeluluvan epäämiseen Suomessa. Tämän arvion tekee Maahanmuuttovirasto (Migri).

STM torppaa Kelan haaveet

Tällä hetkellä Kela ei saa oma-aloitteisesti ilmoittaa muille viranomaisille, että henkilö on toimeentulotuen varassa.

Kela kertoo lausunnossaan asumisperusteisesta sosiaaliturvasta, että se on useita kertoja tuonut esille tarpeen lainsäädäntöuudistuksesta, jonka nojalla Kelalla olisi oma-aloitteisesti oikeus ilmoittaa viranomaisille henkilön toistuvasta turvautumisesta perustoimentulotukeen.

Kela kertoo pitävänsä ilmoittamista erittäin tärkeänä, jotta viranomaiset voisivat toimia lain edellyttämällä tavalla.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) sosiaalineuvos Viveca Arrhenius torppaa kuitenkin Kelan toiveet.

– Asiaa on selvitelty huhtikuussa 2018 sisäministeriön, STM:n, Migrin, Kelan sekä Poliisihallituksen kanssa. Tällä hetkellä tilanne on se, että poliisin tai Migrin pitää kirjallisesti kysyä, saako henkilö X toimeentulotukea, ja Kela voi silloin luovuttaa tämän tiedon. Kela taas on halunnut sitä, että heiltä voitaisiin laittaa viranomaisille oma-aloitteisesti lista ulkomaalaisista, jotka saavat toimeentulotukea. STM on yhdessä sisäministeriön ja Migrin kanssa arvioinut, että tiedonvaihto Kelan ja maahanmuuttoviraston välillä on tällä hetkellä toimivaa. Vuonna 2019 otetaan lisäksi käyttöön kansallinen tulorekisteri, tulorekisteri, joka luo entistä paremman pohjan työtulojen ja sosiaalietuuksien yhteensovittamiselle, Arrhenius tähdentää.

Uutta sosiaalihuollon lainsäädäntöä ei Arrheniuksen mukaan sen vuoksi ole asiasta tarpeen.

– Täytyy myös muistaa, että toimeentulotuen saaminen on sensitiivinen tieto, hän painottaa.