Kela lopettaa palvelupisteensä Joutsassa

Kelan palvelupiste Joutsassa (Länsitie 5) korvataan muilla palveluilla syyskuun alusta alkaen. Jatkossa asiakkaat voivat hoitaa Kela-asioita samassa osoitteessa sijaitsevassa kunnan asiointipisteessä sekä puhelimitse tai verkossa.

Asiointipisteen henkilökunta neuvoo yleisellä tasolla Kela-asioissa ja Kelan verkkopalvelun käytössä. Asiointipisteestä saa myös Kelan hakemuslomakkeita ja esitteitä, ja sinne voi jättää Kelan hakemukset ja liitteet.

Kela voi tarpeen mukaan järjestää alueelle pop up -palveluita yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Pop up -palvelun idea on, että Kelan palveluasiantuntija tulee asiakkaiden luo esimerkiksi kirjastoon, Ohjaamoon tai sosiaalitoimistoon.

Useimmat Kela-asiat voi hoitaa puhelimitse. Puhelinpalvelussa voi pyytää neuvoa, hakea etuuksia ja saada apua verkkoasiointiin. Kelan puhelinpalvelu on avoinna joka arkipäivä klo 9–16. Palvelunumerot löytyvät osoitteesta www.kela.fi/palvelunumerot.

Kelan lähin palvelupiste Jyväskylässä (Vapaudenkatu 40–42) on avoinna ma–pe klo 9–16.