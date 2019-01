Kela muutti ohjeitaan: Lasten lääkinnällisessä kuntoutuksessa painotetaan taas yhtä paljon laatua ja hintaa – "Meillä kävi hyvin"

Lasten ja nuorten vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen täydennyshankinnassa painotetaan jälleen yhtä paljon laatua ja hintaa. Aiemmin Kela muutti kilpailutusta niin, että hinnan merkitys oli 80 prosenttia ja laadun 20 prosenttia. Tämä herätti kritiikkiä ja pelkoa siitä, että monien kuntoutus vaarantuu.

Hintaa painottavan kilpailutuksen tuomat sopimukset palveluntuottajien kanssa ovat Kelan mukaan voimassa kesäkuun alusta lähtien. Kuntoutettava lapsi saa periaatteessa jatkaa saman fysio- tai toimintaterapeutin kanssa toukokuun loppuun asti. Sen jälkeen terapeutti voi vaihtua, jos tämä ei ole saanut sopimusta Kelan täydennyshankinnassa.

Esimerkiksi Lasten Fysioterapia -yhdistys arvosteli Kelan hintaa painottavaa kilpailutusta.

– Suurin osa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen lastenneurologiaan erikoistuneista fysioterapian palveluntuottajista on tippunut pois palveluntuottajalistoilta ja sen vuoksi myös osaaminen, se katsoi.

Täydennyshankinnassa onkin menty vanhan kaavan mukaan.

– Hinnan merkitys on 50 prosenttia ja laadun 50 prosenttia, kertoo Kelan hankintapäällikkö Hannamaija Haiminen.

Vanhoilla ehdoilla toukokuun loppuun asti

Kelan lokakuinen ilmoitus täydennyshankinnasta herätti huolen siitä, että moni lapsi ja nuori saattaa jäädä vuodenvaihteessa vaille tarvitsemaansa kuntoutusta, koska sopimuskausi palveluntuottajien kanssa oli päättymässä vuodenvaihteessa. Kehitysvammaisten tukiliitto vaati, että Kela jatkaa voimassa olleita sopimuksia, kunnes tarpeisiin nähden riittävän kattava täydennyshankinta on tehty.

Kela onkin tarjonnut lasten ja nuorten fysio- ja toimintaterapeuteille mahdollisuuden jatkaa sopimustaan toukokuun loppuun asti. Sitä, kuinka moni terapeuteista tarjoukseen tarttui, ei Kelasta tässä vaiheessa arvioida.

Tarjoukseen tarttui ainakin Helsingissä työskentelevä fysioterapeutti Erika Rutherford.

– Joulukuussa tuli (tarjous), että haluanko jatkaa vanhoilla ehdoilla siirtymäkauden ajan. Sanoin kyllä, Rutherford kertoo lisäten, että tarjouksen säännöt olivat tiukat.

– Se koskee vain alle 18-vuotiaita, vain nykyisiä asiakkaita, vain niitä, joilla kausi jatkuu vuodenvaihteen yli tai alkaa heti vuodenvaihteen jälkeen.

Kelan etuuspalveluiden lakiyksikön suunnittelijan Irma Pason mukaan suurimmalla osalla lapsista ja nuorista kuntoutus on jatkunut suunnitellusti.

– Jos palveluntuottaja on vaihtunut, on terapia voitu aloittaa aika nopeasti uuden palveluntuottajan toimesta, joten pitkiä katkoja ei ole tullut, hän sanoo.

– Totta kai menee jonkin aikaa, kun asiakkaat etsivät uuden terapeutin ja sopivat aloittamisesta, mutta minun tietooni ei ole tullut asiakkaita, joille terapiaa ei olisi saatu järjestymään. Tarvittaessa autamme palveluntuottajan valinnassa.

Oikaisuvaatimuksia edelleen käsittelemättä

Joitakin kilpailutuksen myötä Kelan listoilta pudonneita palveluntuottajia on jo otettu takaisin listoille hankintaoikaisumenettelyn kautta. Valtaosa tulleista oikaisuvaatimuksista on edelleen käsittelemättä.

– Kokonaismäärä on 290, ja niistä on käsitelty 90. Markkinaoikeuteen on tehty 15 valitusta, joista kolme on peruutettu, Haiminen kertoo.

Hänen mukaansa kaikki hankintaoikaisut pyritään käsittelemään helmikuun aikana.

Yksi valituksensa käsittelyä odottavista on Rutherford, jonka mukaan käsittely on viivästynyt.

– (Päätökset) luvattiin alun perin vuodenvaihteeseen mennessä, hän kertoo.

"Meillä kävi hyvin"

Tilanne aiheutti viime vuonna epävarmuutta ja huolta monissa perheissä, joissa lapsi tai nuori tarvitsee vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta. Näin oli myös Helsingissä asuvan Marjo Vainikan perheessä. Heidän 9-vuotiaan tyttärensä fysioterapeutti oli menossa kilpailutuksen myötä vaihtoon.

– Meillä on monta vuotta ollut sama fysioterapeutti. On sääli, jos kilpailutuksen takia pitää vaihtaa, Vainikka kommentoi lokakuussa.

Nyt Vainikalla on helpottuneempi olo.

– Meillä kävi hyvin. Fyssarilta tuli tieto, että hän saa jatkaa toukokuun loppuun asti. Kuntoutusvuosi on maaliskuun loppuun asti, niin terapiat toteutuu oman vanhan fyssarin kanssa.

Jatko kuitenkin huolettaa edelleen Vainikkaa.

– En tiedä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Pitäisi tehdä kohta uusi kuntoutushakemus.