Kela vakuuttaa: Yhdenkään lapsen vaativa lääkinnällinen kuntoutus ei keskeydy

Yhdenkään vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta saavan lapsen tai nuoren kuntoutus ei keskeydy kilpailutuksen takia, vakuutetaan Kelasta. Osaamiskeskuksen päällikkö Mikko Toivosen mukaan maanantaina ilmoitettu täydennyshankinta hoidetaan siten, että asiakkaat saavat koko ajan kuntoutuspalveluja, joihin heillä on oikeus.

– Kerromme marraskuussa tarkemman ajankohdan, milloin se (täydennyshankinta) avataan. Sen verran olemme aikataulua suunnitelleet, Toivanen kertoo STT:lle.

Kritiikin kohteeksi joutunut Kela tiedotti maanantaina aloittavansa välittömästi lasten ja nuorten fysioterapiaan ja toimintaterapiaan liittyvän täydentävän hankinnan valmistelun. Täydentävä hankinta on Kelan tiedotteen mukaan määrä avata joulukuun aikana.

Ilmoitus herätti huolen siitä, että moni lapsi ja nuori saattaa jäädä vuodenvaihteessa vaille tarvitsemaansa kuntoutusta.

Kehitysvammaisten tukiliitto muistuttaa, että nykyinen sopimuskausi päättyy jo vuodenvaihteessa.

– Jos täydentävä hankinta avataan joulukuussa, sitä tuskin saadaan päätökseen saman kuun aikana, liitto sanoi tiedotteessaan.

Liitto myös esitti vaatimuksen siitä, että Kela jatkaa nykyisiä sopimuksia, kunnes tarpeisiin nähden riittävän kattava täydennyshankinta on tehty, jotta kenenkään kuntoutus ei tilanteen vuoksi keskeydy.

Täydennyshankintaa edelsi kritiikkivyöry

Kelan maanantaista ilmoitusta edelsi tieto siitä, että osa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajista vaihtuu kilpailutuksen myötä. Taustalla tähän on se, että Kela painotti aiemmin kilpailutuksessa laatua ja hintaa yhtä paljon. Nyt hinnan merkitys on 80 prosenttia ja laadun 20 prosenttia.

Päätöstä arvosteltiin jo keväällä, mutta kritiikki voimistui, kun eteläisen vakuutuspiirin tarjouskilpailun päätökset tulivat.

– Suurin osa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen lastenneurologiaan erikoistuneista fysioterapian palveluntuottajista on tippunut pois palveluntuottajalistoilta ja sen ansiosta myös osaaminen, koska näissä yrityksissä on keskitytty tuottamaan palvelua lasten ja nuorten vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen, kommentoi päätöksiä esimerkiksi Lasten Fysioterapia -yhdistys tiedotteessaan.

"Säästän omia voimavaroja ja odotan lisätietoja"

Tilanne on aiheuttanut epävarmuutta ja huolta monissa perheissä, joissa lapsi tai nuori tarvitsee vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta.

– Meillä on monta vuotta ollut sama fysioterapeutti. On sääli, jos kilpailutuksen takia pitää vaihtaa, kertoo Helsingissä asuva Marjo Vainikka, jonka 9-vuotiaan tyttären fysioterapeutti on viimeisimmän tiedon mukaan menossa vaihtoon.

Asia selvisi Vainikalle, kun hän otti yhteyttä tyttärensä fysioterapeuttiin kysyäkseen, kuinka tälle kävi kilpailutuksessa.

– Nyt Kela on lähtenyt tekemään uutta arviota siitä, onko tämä oikein. Säästän omia voimavarojani, enkä lähde selvittämään asiaa ennen kuin saadaan lisätietoja.

Erityisesti Vainikkaa huolestuttaa se, saako heidän tyttärensä jatkossa hoitoa terapeutilta, joka on erikoistunut lasten neurologiseen kuntoutukseen.

Helsingissä työskentelevä, kilpailutuksen myötä Kelan listoilta pudonnut fysioterapeutti Erika Rutherford puolestaan kertoo, että hänen asiakkaansa ovat olleet järkyttyneitä.

– He ovat olleet vastahakoisia vaihtamaan terapeuttia vuodenvaihteessa, Rutherford sanoo lisäten, että vanhemmat pelkäävät lapsen tai nuoren taantuvan, koska terapia pitää uuden ihmisen kanssa aloittaa tavallaan alusta.

Hän myös sanoo itse pelkäävänsä, ettei kaikille asiakkaille riitä oikeanlaista terapeuttia, koska lapsiin ja nuoriin erikoistuneita terapeutteja tippui listoilta pois niin paljon.

– Sen takia Kela varmaan järjestää nyt täydennyskilpailutuksen. Toivottavasti se tapahtuu nopeasti.