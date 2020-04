Kelan uusi äitiyspakkaus sai inspiraation onnellisesta lapsuudesta

Kela on julkistanut vuoden 2020 äitiyspakkauksen. Mustikkamaito-nimisen pakkauksen ilmeen on suunnitellut Ilona Partanen, ja sen kantta koristaa kaksi eläinhahmoa. Pakkaus valittiin vuonna 2017 suunnittelukilpailussa, ja sen inspiraationa on ollut taiteilijan oma lapsuus, kesä ja onnellisuus.

Pakkaus julkistettiin perjantaina Kela-kertun Facebook-sivuilla, Youtubessa ja Instagramissa. Sosiaalisessa mediassa uusi pakkaus on kerännyt kommentoijilta kehuja muun muassa kauniista ulkoasustaan sekä vaatteiden neutraaleista väreistä.

Uudessa äitiyspakkauksessa on 56 tuotetta, minkä lisäksi itse laatikkoa voi käyttää vuoteena. Tuotteiden väreinä on paljon harmaata ja valkoista, mutta myös pirteää keltaista. Mukana on myös luontoaiheisia kuoseja.

Uutta pakkausta aletaan jaella arvion mukaan toukokuun aikana. Edellinen pakkaus jaetaan tätä ennen loppuun.