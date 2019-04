Keljon vanha koulu Jyväskylässä on myynnissä, pyyntihinta 200 000 euroa – Rakennuksesta suunnitellaan kylätaloa

Keljon vanha koulu Jyväskylässä on myynnissä. Kohdetta myy Kiinteistömanagement KMT Tuikka Oy. Korkeakoskentiellä sijaitseva koulu on kolmikerroksinen ja siinä on yhteensä reilut 900 neliötä. Pyyntihinta tontteineen on 200 000 euroa.

KMT Tuikka Oy:n toimitusjohtaja Aki Tuikan mukaan kohteeseen on teetetty kuntokartoitukset, joiden perusteella rakennus on hyvässä käyttökunnossa.

Tuikan yhtiöllä rakennus on ollut myynnissä vajaan kuukauden. Koulun ympärille Keljon alueelle on rakennettu viime vuosina uusia kerrostaloja, mikä on lisännyt alueen asukasmäärää merkittävästi.

Kiinteistön omistaa Jyväskylän Nuoriso- ja Palveluasunnot eli JNP Oy.

– Alueen kasvanut asukasmäärä luo kysyntää myös erilaisille palveluille, joiden tarjoamiseen koulusta löytyisivät hyvät puitteet. Olemme suunnitelleet koulusta kylätaloa, johon voisi tulla monipuolisia palveluja ja toimijoita sekä yhteisöllistä toimintatilaa alueen asukkaille, kertoo JNP Oy:n puheenjohtaja Pertti Reinikainen.

Kyselyjä jo tullut

Rakennuksen julkisivu on suojeltu, mutta sisätiloissa muutoksia saa Aki Tuikan mukaan tehdä.

– Toiveenamme yhdessä rakennuksen omistajan kanssa on, että kiinteistön ulkopuolelle päätyyn voitaisiin rakentaa hissi kulkemaan ylempiin kerroksiin. Tämä olisi liikuntarajoitteisia ajatellen tärkeää. Asiaa selvitellään, Tuikka kommentoi.

Tuikan mukaan kyselyjä koulusta on jo tullut. Osa kyselijöistä on tiedustellut, voisiko koulusta ostaa pienen osan itselleen esimerkiksi parturi-kampaamo- tai ravintolakäyttöön.

– Selvitämme kiinteistön omistajan kanssa vakavasti vaihtoehtoa, että koulusta perustettaisiin kiinteistöosakeyhtiö, josta voitaisiin myydä pienempiä osia. On mahdollista, että rakennukseen tulisi myös pieniä asuntoja, kertoo Tuikka.

Vanha koulurakennus on vuodelta 1935. Sen vieressä sijainnut vuonna 1964 valmistunut siipiosa on purettu.

Koulutoiminta rakennuksissa lakkasi keväällä 2015.