Kello tikittää velkaantuneelle Italialle – EU odottaa uutta budjettiesitystä

Velkaantunut Italia on rakentanut ensi vuoden budjettinsa liian myönteisten oletusten varaan. Näin arvioi Helsingissä vieraillut EU-komission varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis.

– Ennusteemme on, että kasvu on hidastumassa ja alijäämä on suurempi kuin Italia itse ennustaa, Dombrovskis sanoi perjantaina mediatapaamisessa.

Italian budjettiesitys sai jo viime kuun loppupuolella reput komissiolta. Italialla on tiistaihin saakka aikaa toimittaa EU:lle uudet, muokatut budjettilinjaukset.

Dombrovskisin tavannut valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) vakuutteli perjantaina tukeaan komissiolle.

– Suomen hallitus tukee komission linjaa Italian suhteen, Orpo sanoi englanniksi Valtioneuvoston linnassa.

Huolena on ollut etenkin se, että Italian budjettiesitys paisuttaisi maan jo ennestään suurta julkista velkaa. Velka oli viime vuonna noin 131 prosenttia Italian bruttokansantuotteesta eli selvästi yli vakaussopimuksen 60 prosentin rajan. Italia on EU:n toiseksi velkaisin jäsenmaa.

Italiassa närkästystä

Komissaari Dombrovskisin mukaan Italiassa uskotaan, että julkisten menojen lisäyksellä voitaisiin saada vauhtia talouteen. Komissiossa ei olla yhtä toiveikkaita.

– Arvioimme, että Italian hallituksen budjetti perustuu liian optimistisiin oletuksiin, Dombrovskis sanoi perjantaina Helsingissä.

Italian hallitukseen kuuluvat laitaoikeiston Lega eli entinen Pohjoisen liitto sekä populistiseksi kuvattu Viiden tähden liike. Niiden keskuudessa EU-komission toiminta budjettiasiassa on herättänyt närää.

– Emme pidä komission asenteesta. Italia ei ole heikko, meillä on erittäin vahva talous, sanoi viime viikolla Suomessa vieraillut EU-parlamentin varapuhemies, Viiden tähden liikkeen Fabio Massimo Castaldo.

Italian valtiovarainministeri Giovanni Tria puolestaan arvioi torstaina, että EU-komission laskelmat Italian ensi vuoden budjetista perustuvat puutteelliseen analyysiin.

"Ei pelkästään Italian asia"

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) vakuutti jo torstaina tukeaan komissiolle. Sipilän mukaan esimerkiksi Espanjassa ja Portugalissa ollaan hyvin huolissaan Italian tilanteesta.

– Tämähän ei ole pelkästään Italian asia. Jos korot lähtevät nousemaan, näyttää, että se tarttuu heti naapureihin, Sipilä sanoi medialle torstaina.

Mikäli Italia ei toimita uutta budjettia ja tilanteeseen ei saada ratkaisua, EU:lla on mahdollisuus käynnistää prosessi Italian liiallisen alijäämän korjaamiseksi.

Äärimmillään Italia voisi saada sakon, joka voisi olla komission mukaan enintään 0,2 prosenttia bruttokansantuotteesta. Tällaista sakkomenettelyä ei ole koskaan aiemmin kohdistettu jäsenmaita vastaan. Epäselvää on myös se, miten pehmeitä tai kovia otteita EU haluaa käyttää Italiaa kohtaan.