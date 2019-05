Kelpaisiko sinulle liikunta työajalla? – Jyväskylän yliopiston työntekijät saavat käyttää työajastaan kaksi tuntia viikossa liikuntaan

Jyväskylän yliopiston työntekijät saavat käyttää työajastaan kaksi tuntia viikossa liikuntaan. Yliopiston rehtorin Keijo Hämäläisen linjaus astui voimaan vuoden alussa ja koskee yliopiston 2 500 työntekijää. Kyseessä on vanhan käytännön palautus, josta oli tullut työntekijöiltä paljon toiveita.

Hämäläisen mukaan yliopisto haluaa panostaa työntekijöiden hyvinvointiin ja sitä kautta yliopiston menestykseen.

– Työntekijät ovat tärkein voimavaramme. Olemme juuri niin hyvä yliopisto kuin mitä ovat työntekijämme, ja haluamme että työntekijät voivat hyvin, perustelee Hämäläinen.

Hämäläisen mukaan työajalla saavat liikkua niin kokoaikaista kuin osa-aikaista työtä tekevät, vakituiset tai määräaikaiset työntekijät.

– Tässä on lähdetty luottamuksesta ja avoimuudesta. Luotamme henkilöstön ja esimiesten harkintaan asiassa. Osa-aikaiset voivat käyttää työaikaa liikuntaan suhteessa omaan kokonaistyöaikaansa, sanoo Hämäläinen.

Työntekijä saa myös itse päättää, milloin, missä ja mitä liikuntalajia harrastaa.

– Tarjoamme toki useita vaihtoehtoja yliopistoliikunnan kautta, ja esimerkiksi henkilökunnan omia salivuoroja on lisätty.

Yliopiston opettaja Kaisu Peltoperä, 34, hyödyntää viikoittain mahdollisuutta liikkua työajalla.

– Useimmiten osallistun yliopiston henkilökunnan liikuntavuoroille tai muille yliopistoliikunnan vuoroille. Olen hankkinut myös liikuntatarran, jolla pääsee kaikille tunneille, Peltoperä kertoo.

Peltoperällä on kokonaistyöaika, eli hän noudattaa tekemäänsä vuosityöaikasuunnitelmaa. Kellokorttia ei ole ja työaika on joustava, mutta yleensä Peltoperä on töissä noin kello 8–16

– Kun saan liikkua kaksi tuntia työajalla, se mahdollistaa parina päivänä viikossa sen, että pääsen liikkumaan työpäivän yhteydessä, mikä on tosi tärkeää. Tämä mahdollistaa, että iltaisin jää enemmän aikaa perheelle ja on samalla myös ekoteko, kun ei tarvitse lähteä erikseen kotoa autolla, sanoo Peltoperä.

Peltoperä huomaa liikunnan vaikutukset arjessaan.

– Liikunta lisää jaksamistani. Esimerkiksi jos tulen pyörällä töihin aamulla, olen paremmin hereillä kuin silloin, jos tulen autolla, hän kommentoi.

Yliopistolla on myös taukojumppa työntekijöille kolmesti viikossa. Peltoperä kiittelee myös mahdollisuutta tehdä etätöitä, mikä mahdollistaa tutkimuksen tekoon syventymisen.

Rehtori Keijo Hämäläinen ei usko, että liikunnan salliminen työajalla vähentää työntekijöiden työpanosta. Euromääräistä hintalappua panostukselle ei ole laskettu, eikä lisää työntekijöitä aiota muutoksen vuoksi palkata.

– Uskon, että työnantaja voittaa tässä. Aidosti uskon, että jos käytät kaksi tuntia viikossa liikuntaan, teet työsi tehokkaammin ja pysyt terveempänä, sanoo Hämäläinen.

Hämäläisen mukaan mikäli työntekijä kokee, ettei voi käyttää kahta tuntia viikossa liikuntaan suuren työmäärän vuoksi, on syytä keskustella esimiehen kanssa siitä, voisiko työkuormaa jotenkin vähentää.

– Voi olla että sitä kautta menetetään työtä, mutta toisaalta myös saadaan kuriin työkuormaa, joka voisi johtaa uupumisiin ja sairauslomiin. Haluamme siirtää painopistettä ennaltaehkäisevään toimintaan, sanoo Hämäläinen.

Yliopisto haluaa haastaa myös yhteisöjä mahdollistamaan liikunnan työajalla.

– Kun Jyväskylä haluaa olla liikuntapääkaupunki, esitämme haasteen muille organisaatioille Jyväskylässä toimimaan samoin. Myös työnantajakuvassa voisimme olla liikuntapääkaupungin veroisia, painottaa Hämäläinen.

Juuassa kiky-tunnit saa käyttää liikuntaan

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n työympäristötoimitsija Anne Rannan tiedossa on Jyväskylän yliopiston lisäksi kaksi julkisen puolen työnantajaa, jotka ovat mahdollistaneet työntekijöille liikunnan työajalla.

Toinen näistä on pieni kunta Juuka, jossa työntekijät voivat käyttää kiky-sopimuksen myötä pidentyneen työajan liikuntaan. Samoin toimitaan Lappeenrannan seurakuntayhtymässä.

– Tilastoja aiheesta ei ole, mutta tuntumani on, että käytännöt julkisella puolella ovat pikemminkin tiukentuneet viime vuosina, eli esimerkiksi taukojumppia on saatettu poistaa, kertoo Ranta.

Rannan mukaan etenkin pienissä kunnissa myös työhyvinvoinnista on säästetty tiukan rahatilanteen vuoksi.

– Kunnista tulee myös viestiä, että niissä voidaan huonommin. Työntekijät eivät jaksa ja kustannukset kertaantuvat lisääntyvinä poissaoloina, huomauttaa Ranta.

Joillakin aloilla, kuten palo- ja pelastusalalla oikeus kuntoilla työaikana perustuu kuntovaatimuksiin ja siitä johtuviin työnantajan päätöksiin.

Yksityisellä sektorilla käytännöt vaihtelevat suuresti työnantajasta riippuen.

– Kokemukseni mukaan esimerkiksi sote-puolella ei saa käyttää työaikaa liikuntaan. Sitten on toisenlaisiakin esimerkkejä, kuten Pekkaniska Oy tai tietotekniikka-alalla toimiva Vincit Oyj, joissa on panostettu paljon työhyvinvointiin, kuvailee Ranta.

Viime vuosina moni työnantaja on alkanut tarjota työntekijöilleen etuna kulttuuri- ja liikuntaseteleitä.

– On myös paljon työnantajia, joilla on omia kuntosaleja, mutta yleensä kuntoilla ei saa työajalla.

Rannan mukaan hyvinvoiva työntekijä on myös tuottava. Erityisesti aivoja kuormittavassa työssä korostuu työn riittävä tauottaminen.

– Se näkyy niin työviihtyvyytenä, tuloksellisuutena kuin tuottavuutena. Tuottavuus syntyy myös siitä, että varhaisen tuen malli työpaikalla toimii, jolloin sairauspoissaolot vähenevät, sanoo Ranta.

Rannan mukaan työkyvyn tukemisessa ei riitä, että pidetään työpaikalla kerran vuodessa työhyvinvointipäivä.

– Sehän ei vielä ylläpidä kenenkään työkykyä. Jotta työntekijöiden työkykyyn pystytään vaikuttamaan, tulee työ- ja toimintakykyisyyteen liittyvän toiminnan olla systemaattista, hän sanoo.