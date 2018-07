Kemikaalilastista purettu junavaunu savusi satamassa Kotkassa

Kotkan Mussalon satamassa savusi myöhään keskiviikkona kemikaalilastissa ollut junavaunu.

Vaunusta oli purettu kivihiilipikitervalasti, joten se oli tyhjä, kun savuaminen terminaalialueella havaittiin, kertoo Kymenlaakson pelastuslaitos.

Palonalussa oli päivystävän palomestarin Juha Säämäsen mukaan aineksia suurempaankin vaaratilanteeseen. Viereisellä raiteella oli syttymisherkällä nesteellä täytettyjä vaunuja, jotka pelastuslaitos siirsi varotoimena pois alueelta.

– Totta kai vaaratilanne on, kun viereisellä raiteella oli palavia nesteitä aika paljon. Ne kaikki (vaunut) on siirretty pois varotoimenpiteenä. Erittäin myrkyllisiä ja vaarallisia aineita on vieressä ollut, Säämänen sanoo.

Pelastuslaitos purki savunneen vaunun noin 20 senttiä paksun eristekuoren ja jäähdytti vaunun. Vaunun lämpötila oli lämpökameralla mitattuna noussut 280 asteeseen, Säämänen kertoo.

Säämäsen mukaan kivihiilipikitervaa pitää lämmittää, jotta se saadaan säiliöstään liikkeelle ja lasti purettua. Savunneen vaunun eristeiden väliin oli mahdollisesti päässyt joko lämmityksessä käytettyä ainetta tai jotakin muuta vaunussa aiemmin kuljetettua ainetta, hän arvioi.

Savunnut vaunu oli osa viiden venäläisen vaunun letkaa, Säämänen sanoo.

Tilanne ei aiheuttanut henkilövahinkoja.