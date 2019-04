Kenen pitäisi olla seuraava keskustan puheenjohtaja? Piirijohtajat nostavat kolme nimeä yli muiden

Antti Kaikkonen, Annika Saarikko ja Katri Kulmuni. Nämä kansanedustajat saivat eniten mainintoja, kun Uutissuomalainen kysyi tiistaina keskustan piirijohtajilta, kenet pitäisi valita puolueen seuraavaksi puheenjohtajaksi.

Tuusulalainen Kaikkonen keräsi kymmenen, turkulainen Saarikko kahdeksan ja torniolainen Kulmuni viisi mainintaa. Kulmuni on myös keskustan varapuheenjohtaja. Lisäksi kansanedustaja Anne Kalmari Kivijärveltä ja keskustan puoluevaltuuston puheenjohtaja Antti Kivelä Kuopiosta saivat yhden maininnan kumpikin.

Uutissuomalainen tavoitti tiistaina keskustan 21 piirijohtajasta 20. Heille annettiin mahdollisuus nimetä enintään kolme mielestään parasta ehdokasta keskustan seuraavaksi puheenjohtajaksi.

Puolueen nykyinen puheenjohtaja Juha Sipilä ilmoitti tiistaina luopuvansa tehtävästä syksyllä. Uusi puheenjohtaja valitaan ylimääräisessä puoluekokouksessa 7. syyskuuta.

Hyvää työtä puolueen hyväksi

Kaikkosta kehuttiin muun muassa hyvästä työstä puolueen hyväksi.

– Hän on tehnyt pitkäaikaista työtä sekä puolueen järjestötoiminnassa että eduskuntaryhmän puheenjohtajana, sanoi Jasi Kuokkanen Uudeltamaalta.

Saarikko saa tukea esimerkiksi kotikonnuiltaan, mutta moni uskoo, että hänen kannatuksensa on laajaa.

– Varsinaissuomalaisina tuetaan Saarikkoa, jos hän päättää lähteä ehdolle, sanoi Satu Simelius Varsinais-Suomesta.

Kulmuni nostettiin usein esille Kaikkosen ja Saarikon rinnalla.

– Meillä on monia hyviä vaihtoehtoja, kuten Kulmuni, Saarikko ja Kaikkonen, totesi Petteri Salmijärvi Lapista.

Ruotsinkielisen piirin puheenjohtajan Peter Knutsin mielestä ketään oikein hyvää ehdokasta ei ole.

– Voi olla vaikeaa saada nimiä, kun on alamäki meneillään, mutta Anne Kalmari voisi olla yksi.

Antti Kivelän nosti esiin Pertti Lehtomäki Keski-Suomesta.

– Kivelä johtaa keskustan puoluevaltuustoa ja olisi minun mielestäni yksi hyvä ehdokas.

Moni odottaa ensin ehdokkaat

Useat piirijohtajat eivät halunneet nimetä vielä ketään puheenjohtajakandidaattia.

– Minulla ei ole puheenjohtajasuosikkia. Ehdokkaiden linjat ratkaisevat, sanoi Antti Siika-aho Helsingin piiristä.

– Keskustan kentän pitäisi nyt antaa rauhassa miettiä ilman ohjausta. Nyt puhutaan isoista asioista, arvojohtajuudesta ja siitä, mitä keskusta juuriltaan on, sanoi Hanna Huttunen Pohjois-Karjalasta.

– Kuinka moni on ilmoittautunut mukaan kisaan? En pysty vielä ottamaan kantaa, sanoi Sallamaarit Markkanen Pohjois-Savosta.

– En vielä arvuuttele nimillä. Rauhoitetaan keskustelu, totesi Jukka Mölsä Päijät-Hämeestä.

Monet totesivat, että keskustassa on useita hyviä henkilöitä ehdokkaiksi.

– Nyt katsotaan, kuka on kiinnostunut. En lähde luettelemaan nimiä, mutta hyviä naisia ja miehiä meillä on. Keskustan puheenjohtajuus ei ole helppo pesti, se on melkein 24 tuntia vuorokaudessa oltava käytettävissä, mietti Esko Lehtimäki Etelä-Pohjanmaalta.

Osan mielestä puheenjohtajan pitää olla eduskuntaryhmästä, mutta kaikki eivät pidä sitä välttämättömänä.

– Siinä on omat etunsa, mutta voi hyvin olla myös ulkopuolelta, sanoi Johanna Häggman Etelä-Hämeestä.