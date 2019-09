Kennelliitto: Suomessa kannattaa nyt välttää koirapuistoihin menemistä – mysteeritauti tappanut lemmikkejä Norjassa

Suomen Kennelliitto ry kehottaa koiranomistajia korostettuun varovaisuuteen koirien kanssakäymisissä. Syynä tähän on Norjassa viime viikolla havaittu, useiden koirien kuolemiin johtanut tauti, jonka alkuperää ei vielä tunneta.

– Koirien kuonokontaktia tuntemattomiin koiriin kannattaa nyt välttää, esimerkiksi koirapuistoissa. Koiran rokotusten voimassaolo ja loishäädöt on myös syytä tarkastaa, sanoo Suomen Kennelliitto ry:n puheenjohtaja Harri Lehkonen.

Ruokavirasto ja Kennelliitto tiedottivat perjantaina, että kolmelle kuolleelle koiralle on tehty ruumiinavaus ja näytteet on lähetetty analysoitavaksi Norjan eläinlääketieteelliseen instituuttiin. Lehkosen mukaan tapauksesta ei toistaiseksi ole enempää tietoa.

– Toive lisätietojen saamisesta maanantaina perustui Norjasta kerrottuun. On myös olemassa epäilys, että taudin ollessa hankalasti todennettavissa, taudinaheuttajan löytämiseen saattaa mennä jopa kaksi viikkoa.

Norjan Kennelliito kertoo, että vakavasti sairastuneita koiria on noin 30–40 yksilöä. Seitsemän koiran on vahvistettu kuolleen, mutta Norjan yleisradioyhtiö NRK:n mukaan kuolleita koiria voi olla jopa yli kaksikymmentä.

Vielä ei tiedetä, liittyvätkö kuolemantapaukset toisiinsa tai onko kyse tarttuvasta taudista.

Taudin oireena on voimakas verinen ripuli. Osa koirista on myös oksentanut. Koirien vointi on heikennyt nopeasti. Kaikki tautiin sairastuneet koirat eivät ole kuolleet.

– Koirat ovat selvinneet päästyään välittömästi eläinlääkäriin. Tämän taudin hoito liitettiin normaaliin rokotusohjelmaan heti, kun rokote saatiin valmistettua, Lehkonen sanoo.

Lehkosen mukaan sosiaalisessa mediassa on kiertänyt julkaisuja, joissa on epäilty Suomessa esiintyneen samanlaisia oireita kuin Norjassa.

– Eläinlääkäriklinikoilla työskentelevät ihmiset kuitenkin ovat huomauttaneet, ettei ole mitenkään tavatonta, jos koiralla on ripulia, joka muuttuu nopeasti veriseksi. Suolistoperäiset oireet ovat hyvin yleisiä koirilla. Tiedossa ei toistaiseksi ole, että kyseessä olisi epidemia.

Sosiaalisessa mediassa keskustelunaiheeksi nousseista koirista yksikään ei ilmeisesti ole käynyt Norjassa.

Suomen, Ruotsin ja Tanskan Kennelliitot ovat kieltäneet Norjassa asuvien koirien osallistumisen maiden kokeisiin, kilpailuihin ja näyttelyihin toistaiseksi. Myös kaikkien kisojen tuomareita on ohjeistettu eväämään pääsy.

– Tänään maanantaina ei ole Kennelliiton alaisia tapahtumia Suomessa. Huomisesta lähtien niitä kuitenkin on eri puolilla Suomea, esimerkiksi Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa.

Lehkonen kertoo, että syyskuun loppupuolella Ahvenanmaan Eckerössä on koiranäyttely, johon on ilmoitettu noin 130 norjalaista koiraa. Tällä hetkellä yksikään heistä ei saisi osallistua.