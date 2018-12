Kepparit ovat ilmiö! 12-vuotias viitasaarelainen Taika Teerimäki teki Pihtiputaan Mummolle keppihevosen

Tämä hevoskauppa tehtiin hymyssä suin ja ilman epäluuloista hampaiden tarkastamista: 12-vuotias Taika Teerimäki luovutti kotirappusillaan Pihtiputaan Mummolle Helka-Anneli Lohtanderille keppihevosen nimeltään Mummolan Muisto.

Taika antaa ohjeita mummolle luonteeltaan hieman jekkuilevan, mutta oikein sympaattisen suomenhevosruunan käsittelyyn.

– Muista olla kärsivällinen, kiitä jos se tekee oikein, anna sille liikutusta päivittäin.

Mummo on onnellinen ikioman kepparin saatuaan. Samalla hän sai uuden harrastuksen antiikin, leipomisen, marjastuksen ja puutarhanhoidon rinnalle. Ensin hän aikoo kokeilla keppihevosella ratsastamista helmat hulmuten ”kun kukaan ei näe”.

– Mutta kun lastenlapset tulevat kylään, silloin laukataan yhdessä. Ei nykymummo enää vain istu keinutuolissa, vaan me ollaan vauhdikkaissakin leikeissä mukana.

Keppihevoset ovat ilmiö Suomessa. Harrastuksen juoni on viehättävä: Anna mielikuvituksellesi lupa kuvitella kepparit oikeiksi hevosiksi. Hoida ja harrasta niitä kuin oikeita hevosia.

Ja heppahullut harrastavat: Keppareilla on oikeat nimet ja niillä on yksilölliset luonteet, ne voidaan rekisteröidä valtakunnalliseen rekisteriin, sukuhistoria taltioituna. Hevosia ostetaan ja myydään, niitä koulutetaan ja kilpailutetaan.

Netti on tulvillaan hienon näköisiä videoita, jossa nuoret kepparit laukkaavat SM-kisojen esteradalla ja tekevät kepparin selässä kuvioratsastuksen askelkuvioita.

Taika Teerimäen Kht Halde -tallissa on kuusi keppihevosta: Baz, Robi, Cappe, Severi, Dexi ja Kassu. Kaksi ensimmäistä on puoliverisiä suomenhevosia, loput erirotuisia poneja. Niillä on eri luonteet.

– 13-vuotias ruuna Robi on kiltti, mutta aika reipasliikkeinen. Baz on oppivaisempi ja tottelevaisempi. Se haluaa aina tehdä parhaansa, ehkä aivan kuin minä, Taika miettii.

– Ponitkin ovat kilttejä, mutta saavat joskus hepuleita.

Hän hoivaa ja ratsastaa hepoillaan tasapuolisesti. Kesällä hän virittelee pihalle narusta aitauksen, jotta ne saavat laiduntaa.

Taika innostui esteratsastuksesta, mutta loukkasi polvensa kaatuessaan esteellä. Lumpio lähti sijoiltaan ja laji vaihtui vähemmän fyysiseen, muttei välttämättä helpompaan kouluratsastukseen. Tavoitteena on SM-karsinnat.

– Aika hyvin jo osaan kuviot. Hevoset ovat vähän erilaisia, jotkut oppivat paremmin kuin toiset. Baz on suosikkini, hän sanoo.

Hevosten pilttuu on Taikan sängynpäädyssä. Jouluaattona Taika vie niille porkkanoita, ehkä pipareitakin. Pilttuu koristellaan jouluvaloilla, heppoja harjataan ja halataan. Jouluvaelluksella hän käy maastossa vuorotellen kaikkien kanssa.

Hevoset Taika ompelee käsin. Ensin hän ottaa mallia hevosesta ja suunnittelee kaavan. Suitset, harjat, silmät ja riimut hän tekee myös erilaisista materiaaleista.

Taika harrastaa keppareita muutaman kaverinsa kanssa, kerran viikossa Viitasaari Areenassakin.

– Tämä on monipuolinen laji. Saa liikuntaa ja kavereita. Lisäksi kivaa käsityötä, josta saan rahaa oman koiran ostoon.