Kerääntyvätkö veteraanit rosvopaistin ääreen viimeistä kertaa Peurungassa? – "Jäsenkuntamme harvenee, seuraava kokous tulee olemaan vaatimattomampi kuin nyt"

Peurunka-järven rantamaisemiin on viikonlopun ajaksi kokoontunut joukko sotiemme veteraaneja avustajineen, läheisineen ja ystävineen. Kyseessä on Rintamaveteraaniliiton liittopäivät, joihin osallistuu viitisensataa sotaveteraania. Kylpylähotelli Peurungan tiloissa järjestettävä tapahtuma on pidetty samassa paikassa kymmenen viime vuoden ajan.

Jatko on epävarmempi. Seuraavat liittopäivät pidetään kahden vuoden päästä, mutta sen enempää niistä ei juuri tiedetäkään. Tapahtumat Peurungassa järjestänyt Pekka Toivonen liiton Keski-Suomen-piiristä on ilmoittanut, että tämänkertaiset liittopäivät ovat viimeiset, jotka hän järjestää. Sunnuntain juhla-aterialla nautittava perinteinen rosvopaisti saattaa siis jäädä viimeiseksi, jonka ääreen veteraanit Peurungassa kerääntyvät.

Kysymyksiä herättää myös osallistujien määrä. Veteraanien keski-ikä on yli 94. Viime vuonna Rintamaveteraaniliiton jäsenistä 520 siirtyi ajasta ikuisuuteen. Lisäksi yhä harvempi elossa oleva veteraani jaksaa enää osallistua tapahtumaan.

– Seuraava kokous tulee varmasti olemaan vaatimattomampi kuin nyt. Jäsenkunta yllättävästi harvenee, tällä hetkellä virallisia jäseniä on liitossamme noin 1 600, puheenjohtaja Matti Louekoski sanoo.

Liiton alkava kaksivuotiskausi vietetään kevyemmissä tunnelmissa kuin edellinen. Liitto painoi kahden viime vuoden ajan hartiavoimin töitä, jotta veteraanien tarvitsema tuki saatiin lainsäädännöllä sinetöidyksi. Uusi, veteraanien arkeen kuuluvat ja kotiin vietävät palvelut turvaava laki tulee voimaan kuluvan vuoden marraskuussa.

– Se on todella iso asia, jonka eteen tehtiin valtavasti hommia. Mikä tärkeintä, eduskunta on luvannut niin paljon varoja kuin vain on tarpeen, jotta veteraa- 29 nien asiat tulevat kuntoon, Louekoski toteaa.

Näin siis veteraanit ja sotainvalidit ovat samalla viivalla: sotainvalideilla lakisääteinen palvelujärjestelmä on ollut jo aiemmin.

– Nyt myös ”ohiammutut” saavat näitä samoja palveluita, Louekoski iloitsee.

Edunvalvontatyö ei kuitenkaan ole saavuttanut lakipistettään. Seuraava etappi tässä sissitaistelussa tulee olemaan veteraanien puolisoiden ja leskien palveluiden lakisääteinen turvaaminen. Heillä ei ole omaa erillistä palvelujärjestelmäänsä, vaan he ovat yhteiskunnan yleisen sosiaaliturvan varassa. Tämän lisäksi apua tulee kansalaisjärjestöiltä.

– Sitä kautta saadaan siivousapua ja muuta tarpeellista. Järjestetään rahankeruutilaisuuksia ja myyjäisiä, Suoma Kovanen, 92, sanoo.

Hän teki raskaan työn maalla samaan aikaan, kun hänen miehensä taisteli jatkosodassa. Sodan jälkeen he menivät naimisiin, rakensivat talon ja perustivat perheen. Kovanen oli myöhemmin muun muassa lastaamassa Lutakossa sotakorvauspaneelia Venäjälle.

– Minulla on onneksi laaja ystäväpiiri, ja tytär asuu lähellä. Puhelin soi jatkuvasti, Kovanen kertoo hymyillen.

Kaikki veteraanien lesket eivät voi luottaa tukiverkkojensa kantavuuteen yhtä varmasti, puheenjohtaja Matti Louekoski muistuttaa.

– Meillä riittää vielä tekemistä.