Kerhotilaa tulitettiin rynnäkkökiväärillä Lappeenrannassa – kolme vangittu epäiltynä murhan yrityksestä

Teollisuusalueella sijaitsevaa kerhotilaa tulitettiin kuun alussa rynnäkkökiväärillä Lappeenrannassa. Kolme miestä on vangittu epäiltynä murhan yrityksestä ja törkeästä ampuma-aserikoksesta.

Epäillyt rikokset tapahtuivat myöhään perjantai-iltana 4. toukokuuta. Poliisin mukaan kerhotilaa tulitettiin ohi ajaneesta henkilöautosta. Laukauksia ammuttiin 11, ja ne menivät läpi seinistä ja rakennukseen sisälle.

Poliisin tietojen mukaan kerhotilassa oli ihmisiä ampumisen aikaan. Kukaan ei ole ilmoittanut poliisille saaneensa vammoja, mutta tutkinnanjohtaja Marko Heinosen mukaan uhka oli konkreettinen.

– Tarkoituksena oli selkeästi aiheuttaa heille jonkin sortin vammoja, jopa hengen menetys, Heinonen kertoo.

Poliisilla käsitys motiivista

Heinonen ei halua ottaa kantaa siihen, kenelle kerhotila kuuluu.

– Se on teollisuusalueella oleva kerhotila. En sitten tiedä, kuinka monenlaisella eri porukalla tuollaisella alueella on kerhotiloja, Heinonen muotoilee.

Myöskään motiivista poliisi ei vielä kerro enempää.

– Poliisilla on tässä vaiheessa oma käsityksensä siitä, mistä tämä johtui. Motiivi selviää ja varmistuu esitutkinnan aikana.

Vangituista kaksi on eteläkarjalaisia, ja he ovat syntyneet vuosina 1989 ja 1991. Kolmas vangittu on Kymenlaaksosta ja syntynyt 1966.

Heinosen mukaan poliisi on kuullut useita ihmisiä, mutta kolmen vangitun miehen lisäksi muiden ei epäillä liittyvän ampumiseen.

– Tämä kolmikko siinä on ollut liikkeellä ja teon toteuttanut.

Ampumisessa käytetty ase on edelleen kateissa.

Korjattu otsikkoa klo 15:53: Kyseessä oli rynnäkkö- ei konekivääri.