Kerrostaloasuja, kuuluuko kotiisi ääniä naapurista? — Vastaa kyselyyn

Kerrostalojen puutteellinen äänieristys on melko yleinen ongelma. Huonosti äänieristetyssä talossa naapureiden kävely, vessakäynnit tai normaali puhuminenkin voi kantautua naapurin puolelle. Normaaleja elämän ääniä on siedettävä, mutta milloin liika on liikaa? Vastaa kerrostaloasukkaan melukyselyyn.