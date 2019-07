Kertakäyttömuovien kiellon jälkeen EU voisi säännellä pakkausmuoveja – Helsingissä järjestetyssä ministerikokouksessa pohdittiin kiertotalouden tarjoamia mahdollisuuksia

Kierrätettyjen materiaalien markkinan on toimittava Euroopassa nykyistä paremmin, jotta kiertotaloutta pystyttäisiin edistämään entisestään, sanoo EU-komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen.

Käytännössä tämä tarkoittaisi esimerkiksi sitä, että EU:ssa luotaisiin laatustandardi pakkausmuoville, jotta sen kierrättäminen olisi helpompaa.

Kataisen mukaan EU:n alueella on tällä hetkellä hyvin tiukka lainsäädäntö jätteiden käsittelystä.

– Taustalla on hyvä pyrkimys, koska emme halua antaa myrkyllisten materiaalien päätyä vääriin paikkoihin. Nyt kun kiertotaloudella on aiempaa suurempi rooli, meidän on tarkasteltava lainsäädäntöä uudestaan niin, että jätteet ja kierrätetyt materiaalit voivat liikkua rajojen yli, Katainen sanoi.

Katainen haluaa kierrätettyjen materiaalien liikkuvan yhtä jouhevasti unionin sisällä kuin muutkin raaka-aineet liikkuvat. Esimerkiksi hän ottaa öljyn.

– Raaka-öljyä ei viedä kaikkiin jäsenmaihin, koska suurin osa jäsenmaista ostaa polttoainetta muista jäsenmaista. Kyse on normaalista työnjaosta.

Palveluita tuotteiden sijaan

Helsinkiin kokoontuneet ympäristö- ja ilmastoministerit keskustelivat perjantaina kiertotalouden tarjoamista keinoista ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen.

Kiertotaloudessa pyritään välttämään luonnonvarojen tuhlausta pitämällä raaka-aineet ja materiaalit mahdollisimman pitkään talouden käytössä. Kiertotaloudessa korostetaan myös aineettomia ratkaisuja ja palveluja tuotteiden sijaan.

Epävirallisen kokouksen puheenjohtajana toiminut ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.) korosti erityisesti palvelujen roolia.

– Ihmisten ei tarvitse ostaa tuotteita, vaan he voivat ostaa palveluja, Mikkonen sanoi ja mainitsee esimerkkinä autojen yhteiskäyttöpalvelut.

Kiertotalousajattelua julkisiin hankintoihin

Ministereille kiertotalouden tulevaisuusnäkymiä esitellyt Katainen arvioi, että EU-jäsenmaiden välillä on suuria eroja siinä, miten paljon kiertotalouteen siirtymistä on edistetty. Hyvinä esimerkkeinä hän mainitsee Belgian, Hollannin, Ruotsin, Tanskan ja Suomen.

Katainen sanoo, että kiertotalouden edistäminen ei ole kiinni pelkästään kunkin jäsenmaan julkisten rahojen riittävyydestä, vaan myös uusien toimintamallien tiedostamisesta ja asenteesta.

Kiertotaloutta voi edistää merkittävästi esimerkiksi julkisten hankintojen kautta. Katainen nostaa esiin esimerkin Hollannista, jossa armeijan vaatetilauksen kilpailutuksessa vaadittiin, että vaatteet valmistettaisiin kierrätysmateriaalista.

– Voitte kuvitella, millaisen potkun se antaa kierrätysvaatealalle, pääministerinä ja kokoomuksen puheenjohtajana aiemmin toiminut Katainen sanoi.

Kokoukseen osallistunut ympäristö- ja meriasioiden komissaari Karmenu Vella muistutti, että kiertotalous on vielä varhaisessa vaiheessa.

– Emme voi odottaa, että parissa kolmessa vuodessa kiertotalous korvaisi täysin lineaarisen talousmallin, Vella sanoi.

Kertakäyttömuoveista eteenpäin

Kiertotalouden edistämisestä Vella nosti esimerkiksi EU:n viime vuonna annetun muovistrategian, jonka ansiosta meriä kuormittavien kertakäyttömuovien kielto on hyväksytty.

Kieltolistalle ovat menossa muun muassa pillit, vanupuikot ja muoviset aterimet eli sellaiset muoviset kertakäyttötuotteet, joita voi valmistaa korvaavista materiaaleista. Kiellon on määrä tulla voimaan vuonna 2021.

Vellan mukaan vastaavia kokonaisvaltaisia uudistuksia pitää tehdä myös muille aloille.

– Meidän on lähitulevaisuudessa katsottava muun muassa kemikaaliteollisuuteen, tekstiileihin, maatalouteen, rakennusalaan, veteen, autoteollisuuteen ja niin edelleen, Vella luetteli.