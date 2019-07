Kertakäyttömuovien kiellon jälkeen EU voisi säännellä pakkausmuoveja – ministerit pohtivat kiertotalouden tarjoamia mahdollisuuksia

Helsingissä jatkuu EU:n ympäristö- ja ilmastoministerien epävirallinen kokous, jossa pohditaan tänään erityisesti sitä, millaisia ratkaisuja kiertotalous voisi tarjota ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen.

Kiertotaloudessa pyritään välttämään luonnonvarojen tuhlausta pitämällä raaka-aineet ja materiaalit mahdollisimman pitkään talouden käytössä. Kiertotaloudessa korostetaan myös aineettomia ratkaisuja ja palveluja tuotteiden sijaan.

Kiertotalouden edistämistä pidetään tärkeänä askeleena, jotta muun muassa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi pystytään saavuttamaan.

Aamupäivän keskustelussa ministerit toivat myös esiin, että siirtyminen kiertotalouteen on haaste, jonka ratkaisemiseksi on tehtävä monenlaisia toimia tutkimus- ja innovaatiopuolta unohtamatta.

Esimerkiksi Ruotsin ympäristö- ja ilmastoministerin valtiosihteeri Eva Svedling kertoi, että Ruotsissa kiertotalousstrategian rakentamisessa tärkeässä roolissa on ollut se, miten kiertotalousajattelu ulotetaan yhteiskunnan kaikille tasoille.

Ympäristö- ja meriasioiden komissaari Karmenu Vella muistutti, että kiertotalous on vielä varhaisessa vaiheessa.

– Emme voi odottaa, että parissa kolmessa vuodessa kiertotalous korvaisi täysin lineaarisen talousmallin, Vella sanoi.

Kertakäyttömuovien kielto esimerkkinä

Kiertotalouden edistämisestä Vella nosti esimerkiksi EU:n viime vuonna annetun muovistrategian, jonka ansiosta meriä kuormittavien kertakäyttömuovien kielto on hyväksytty.

Kieltolistalle ovat menossa muun muassa pillit, vanupuikot ja muoviset aterimet eli sellaiset muoviset kertakäyttötuotteet, joita voi valmistaa korvaavista materiaaleista. Kiellon on määrä tulla voimaan vuonna 2021.

Vellan mukaan uudistuksia pitää tehdä myös muille aloille.

– Meidän on lähitulevaisuudessa katsottava muun muassa kemikaaliteollisuuteen, tekstiileihin, maatalouteen, rakennusalaan, veteen, autoteollisuuteen ja niin edelleen, Vella luetteli.

EU kiertotalouden suunnannäyttäjänä

EU-komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen esitteli ministereille tulevaisuuden polkua kiertotalouteen. Hän toisti aiemman toteamuksensa siitä, että kiertotalous on lähivuosien globaali megatrendi tekoälyn ohella.

EU on Kataisen mukaan edelläkävijä kiertotaloudessa, mutta tekoälyn osalta unioni on jäänyt muista jälkeen.

Katainen huomauttaa, että EU:n luomat ympäristönormit voivat nousta maailmanlaajuisiksi käytännöiksi. Hän toivoo, että kertakäyttömuovikiellon jälkeen EU pystyisi luomaan uuden normin pakkausmuoveille.

– Se voi auttaa merkittävästi pakkausmuovin kierrättämistä ja siitä voisi tulla maailmanlaajuinen normi, Katainen sanoi ministereille.

Toisena mielenkiintoisena mahdollisuutena Katainen pitää biohajoavien muovien kehitystä niin, että hajotessaan muovista ei tulisi meriä saastuttavaa mikromuovia.

Sopu ilmastotavoitteesta mahdollinen

Ympäristö- ja ilmastoministerien epävirallinen kokous alkoi torstaina. Ensimmäisenä päivänä ministerit keskustelivat yhteisistä ilmastotavoitteista ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymisestä. Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.) arvioi, että sopu EU:n pitkän aikavälin ilmastotavoitteesta on mahdollista saavuttaa Suomen EU-puheenjohtajakauden aikana eli vuoden loppuun mennessä.

Osa jäsenmaista ei ole ollut valmis sitoutumaan siihen, että yhteiseksi tavoitteeksi kirjattaisiin hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä.

Mikkonen uskoo, että epäilevilläkin jäsenmailla on tahtoa löytää sopu tavoitteesta. Tärkeää on sen varmistaminen, että siirtymä hiilineutraaliin yhteiskuntaan toteutetaan oikeudenmukaisella tavalla.

– Enemminkin kysymys on siitä, miten ja mitä heidän pitää tehdä, että he voivat siihen (ilmastotavoitteeseen) sitoutua kuin että he eivät siihen sitoutuisi, Mikkonen sanoi eilen.

Varsinainen päätöksenteko ei kuulu epävirallisiin ministerikokouksiin, mutta Mikkonen luonnehtii torstaista keskustelua tärkeäksi askeleeksi eteenpäin.

EU:n yhteisen ilmastotavoitteen edistäminen on yksi Suomen EU-puheenjohtajakauden tavoitteista.