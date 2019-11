Kertausharjoituksiin kutsutut reserviläiset ovat tärkeä osa 12 000 osallistujan Kaakko 19 -pääsotaharjoitusta – Everstiluutnantti: "Täytyy nostaa hattua"

Mäntyharjun marraskuinen luonto tarjoaa nollakeliä kaikilla mausteilla: märkää, kylmää, liukasta ja harmaata. Hyvä vauhtia velliksi muuttuvaa hiekkatietä saapuu hyökkääviä rynnäkköpanssareita, jotka pysähtyvät puolustavien sinisten torjuntaiskuun. Käynnissä on Puolustusvoimien pääsotaharjoitus, Kaakko 19.

Erotuomareiden keskeytettyä toiminnan tielle saapuu rajajääkäriryhmän vettyneitä taistelijoita. Lieksasta kotoisin oleva Ari Hara oli saanut ensimmäisen kertausharjoituskutsun vajaat kymmenen vuotta sitten päättyneen varusmiespalvelun jälkeen.

– Aika hyvin täällä on selvinnyt. Vesisade vie välillä nukkumisaikaa, kun pitää kuivatella varusteita, hän kertoo.

Helsingistä kotoisin oleva Eskil Eräsaari puolestaan palasi Vekaranjärven varuskunnan maisemiin vain parin vuoden tauon jälkeen. Pikainen kutsu ei tullut reservin alikersantille yllätyksenä, koska hän on mekaanikkona muun muassa tiedusteluun käytettävää minilennokkia operoivassa ryhmässä. Asiat olivat yhä tuoreessa muistissa.

– Parin tunnin jälkeen tuntui siltä, ettei olisi koskaan lähtenytkään, opiskelija naurahtaa.

Rajajoukot mukana sotatoimissa

Eri puolilta Suomea tulleet yli 3 200 reserviläistä ovat tärkeä osa Kaakko 19 -harjoitusta, neljäsosa sen 12 000 osallistujasta. Toiminta on tehnyt vaikutuksen kantahenkilökuntaan.

– Harjoitus on edennyt säästä huolimatta suunnitellusti. Kyllä minun täytyy meidän reserviläisille nostaa nöyränä miehenä hattua, hienosti ovat hoitaneet homman, sanoo everstiluutnantti Juha Kivelä Kaakkois-Suomen rajavartiostosta.

Monesti vain sisäisen turvallisuuden tehtäviin yhdistettävä Rajavartiolaitos on Kaakko 19 -harjoituksessa kiinteä osa sotilaallista maanpuolustusta, kun valmiutta on nostettu ja rajajoukkoja on muodostettu vastaamaan nopeasti kehittyvään tilanteeseen yhdessä Maa-, Meri- ja Ilmavoimien kanssa. Asetelma on erilainen kuin edellisessä, Uusimaa 17 -pääsotaharjoituksessa.

– Viranomaisyhteistyö on vähäisemmässä osassa, nyt ollaan syvemmällä kriisissä, kuvaa taisteluharjoitusta johtava eversti Kari Pietiläinen Maasotakoulusta.

– Tarvitaan enemmän ja vahvempaa yhteistä operointiharjoittelua. Se toteutuu Kaakko 19 -harjoituksessa erittäin vaativissa olosuhteissa, koko harjoitusta johtava Maavoimien komentaja Petri Hulkko sanoo.

Puolet varusmiehiä

Kenraaliluutnantti Hulkon mukaan harjoitus on myös hyvä testi Maavoimille hankittujen uusien suorituskykyjen sekä niihin liittyvän koulutuksen yhteensopivuudelle. Esimerkiksi Maavoimien uusi johtamisjärjestelmä M18 on ensi kertaa laajassa käytössä Kaakko 19:ssä.

– Se on, jos lyhyesti kuvaisi, sotilasjärjestelmä 5g-maailmassa – verkko, joka on sotilaallisesti kestävä ja toimii kaikissa olosuhteissa, Maavoimien komentaja Hulkko kuvailee kotimaista kehitystyötä.

Puolet Kaakko 19:n osallistujista on varusmiehiä, joista monille kyseessä on asepalveluksen niin kutsuttu loppusota. Esimerkiksi Merivoimissa varusmiesten halutaan antaa tehdä omia ratkaisuja, jotta nähdään, miten koulutus on onnistunut, komentaja Jori Harju kertoo.

– Erittäin päteviä sotilaita, eikä vain siellä TikTok-maailmassa, lippueamiraali Harju kehuu viitaten samalla kansainväliseksi viraalihitiksi nousseeseen Merivoimien varusmiesten mobiilisovellusvideoon.