Kerttu-vauva on Mika ja Pauliina Orrensuolle ihana ihme – takana useita keskenmenoja

Mika ja Pauliina Orrensuon kodin seinälle ripustetussa narussa roikkuu useita kymmeniä vaaleanpunaisia onnittelukortteja.

– Uusia kortteja tulee vieläkin melkein päivittäin, Mika Orrensuo, 39, sanoo ja heijaa sylissään Kerttu-vauvaa. Hänen syntymänsä on vanhemmille suuri onni; ensimmäinen elävänä syntynyt vauva.

Pariskunnan kolme edellistä vauvaa kuoli ennen syntymää. Pauliina Orrensuo, 40, on menettänyt yhteensä yhdeksän vauvaa kohtuun. Myös Mika koki edellisen avopuolisonsa kanssa keskenmenon.

Puolitoista vuotta sitten he antoivat aiheesta Keskisuomalaiselle haastattelun. ”Saamme vielä elävän vauvan”, lehdessä luki. Neljä viikkoa sitten näin tapahtui.

– En pysty tätä sanoin kuvaamaan, tunne on mielettömän hieno. Olemme odottaneet tätä hetkeä niin kauan, Mika Orrensuo huokaa.

Raskausaika ei ollut helppo nytkään; Pauliinalla oli supistuksia ja mystisiä vatsakipuja, samanlaisia kuin ennen keskenmenoja. Neuvolakortista löytyy merkintöjä kolmen sivun verran, ja synnytyspolilla he kävivät usean kerran.

Orrensuot elivät pelon ja epäuskon vuoristorataa ja jatkoivat varovaisesti päivä kerrallaan: alkuraskauden ultra, niskapoimu-ultra, rakenneultra. Jokaisen onnistuneen virstanpylvään jälkeen he juhlistivat hetkeä. He olivat onnellisia jopa koko raskausajan kestäneestä Pauliinan oksentelusta, jota he pitivät lohtumerkkinä siitä, että vauva pysyy edelleen kyydissä.

– 22. raskausviikon saavuttaminen oli jaksamisemme kannalta tärkeää, sillä siinä vaiheessa vauvalla on ainakin teoreettiset mahdollisuudet selviytyä.

Pahimpina pelon ja epäuskon hetkinä pariskunta laittoi kätensä ristiin ja rukoili. Pienen syntymättömän lapsen puolesta lähetettiin rukouspyyntöjä myös seurakuntiin, ja tuntemattomatkin rukoilivat vauvan ja vanhempien puolesta. Jaksamista auttoi myös se, että pelon iskiessä he juttelivat keskenään. He ovat avoimesti kertoneet tilanteestaan myös tuttavilleen.

Sairaanhoitajan koulutus ja työ pelastuslaitoksen ensihoitopalvelussa antoi Mikalle eväitä synnytykseen.

– Työkaverini kysyivätkin, olinko siellä isänä vai sairaanhoitajana. Vastasin, että sairaanhoitajana. Tarkkailin monitoreja ja tiesin lapsen sydänkäyristä, missä vaiheessa synnytys kulloinkin oli. Sitten kun siniharmaata vauvaa virvoiteltiin ja hengitysteitä avattiin ja näin hänen pääsevän happihoitoon teholle, olin aika lailla varma, että olemme voiton puolella.

Synnytyksen jälkeen vauva pääsi isä syliin kenguruhoitoon teholla, kun äiti joutui komplikaatioiden vuoksi leikkaussaliin.

Pauliina muistelee, että hellin hetki oli, kun he pääsivät samaan huoneeseen.

– Siinä me olimme, kaikki kolme yhdessä, perheenä.

Pauliina ja Mika Orrensuo ovat halunneet puhua aiemmista keskenmenoista, jotta muidenkaan ei tarvitsisi asiaa salailla.

– Suru syntymättömän lapsen menettämisestä voi olla niin syvä, ettei sitä halua sanoa edes itselleen. Voidaan myös hävetä asiaa, koska se tuntuu epäonnistumiselta. Että ei onnistu saamaan vauvaa syliinsä, että kehoni petti minut.

Mika Orrensuo sanoo, että mies suree yhtä lailla.

– On vanhakantaista ajattelua, että mies on vahva ja hänen tehtävänä on tukea äitiä. Miehellä ei ole lupaa surra syntymätöntä lasta. Terveydenhuollossakaan ei aina tunnisteta miehen surua eikä kysytä vointia.

Hän tosin huomasi kerrottuaan työkavereilleen elämäntilanteestaan, että nykymies osaa olla avuksi.

– Ei tullut vastaan mitään äijähuumoria, ei vähättelyä eikä tyhjiä sanoja vaan kuuntelua, Mika Orrensuo sanoo.