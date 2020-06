Kesäkuun kaikkien aikojen lämpötilaennätys oli lähellä rikkoutumista Niinisalossa – sitten tuuli käänsi lämpötilan laskuun

Kesän tähänastinen lämpöennätys on tehty Kankaanpäässä Niinisalon maasääasemalla Satakunnassa, missä lämpötila nousi parhaimmillaan 33,5 asteeseen. Tilanne on historiallinen, sillä edellinen 33 asteen ylitys kesäkuussa on Ilmatieteen laitoksen mukaan ollut vuonna 1939.

Niinisalossa käytiin torstaina myös hyvin lähellä kesäkuun kaikkien aikojen lämpötilaennätystä, joka on Ähtärissä 24. kesäkuuta 1935 mitattu 33,8 astetta.

Niinisalossa tilanteen kehittymistä on seurattu jännittyneenä.

– Puoli neljän aikaan iltapäivällä oli ensimmäiset merkit siitä, että lämpötila lähtee kohoamaan yli 31 asteen. Sitten puoli viiden aikaan lämpötila oli kohonnut jo yli 31 asteen, Niinisalon maasääaseman johtaja, ylikersantti Toni Muhonen kertoo.

Muhosen mukaan lämpötila kääntyi tuulen vuoksi pieneen laskuun. Iltaseitsemältä asemalla mitattiin enää 30,5 astetta.

Vaikka kaikkien aikojen lämpötilaennätys näyttää jäävän tänään saavuttamatta, Niinisalossa on rikottu tämän kesän lämpötilaennätys jo kahtena päivänä peräkkäin. Eilen asemalla mitattiin 30,8 astetta, mikä oli kuluvan vuoden siihenastinen ennätys.

– Harvinaista, että kahtena päivänä samalle paikkakunnalle osuu, Muhonen sanoo.

Pitkät hellejaksot heikentävät työkykyä

Pitkät hellejaksot heikentävät jopa joka viidennen työkykyä, selviää Työterveyslaitoksen tutkimuksesta.

Korkea työskentelylämpötila sisätöissä heikentää työn tuottavuutta, työntekijän toimintakykyä, työmotivaatiota ja viihtyvyyttä.

– Hellejaksot vaikuttavat työtehoon, tauottamisen tarve kasvaa ja lämpötaukojen pitäminen aiheuttaa lisäresursoinnin tarpeen, mistä koituu lisäkuluja, kertoo SOL pesulapalveluiden palvelupäällikkö Henna Paukkunen tiedotteessa.

Työterveyslaitos (TTL) selvitti kuumuuden vaikutusta -tutkimushankkeessa, joka on nimeltään Työviihtyvyyden ja -turvallisuuden lisääminen kuumissa sisätöissä.

Aiemmat terveyspulmat voivat korostaa kuumuuden vaikutusta. Tutkimuksen mukaan työntekijän terveydentila haittasi lähes joka viidennen työskentelyä kuumassa.

– Työskentely kuumissa oloissa on erityisen haastavaa henkilöillä, jotka kärsivät esimerkiksi sydän- ja verisuonitaudeista, kertoo tutkimushanketta johtava erityistutkija Sirkka Rissanen TTL:sta.

Kukaan tutkimukseen osallistuneista ei kuitenkaan ilmoittanut olleensa sairauslomalla kuuman vuoksi. Tutkijat vahvistivat tämän työpaikkahaastatteluissa, joissa haastateltiin työntekijöiden lisäksi myös työsuojelu- ja työterveyshuollon henkilöstöä sekä esimiehiä.

Kyselytutkimus toteutetaan kahdessa pesulassa ja yhdessä sairaalassa.

TTL:n arvion mukaan Suomessa on noin 60 000 työntekijää niin sanotuissa kuumatöissä eli työskentelytiloissa, joiden lämpötila voi ylittää 28 astetta.