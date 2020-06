Kesäkuun kaikkien aikojen lämpötilaennätys oli lähellä rikkoutumista Niinisalossa, sitten tuuli käänsi lämpötilan laskuun – Kainuuta riepotti raju ukkosrintama

Kesän tähänastinen lämpötilaennätys on tehty Kankaanpäässä Niinisalon maasääasemalla Satakunnassa, missä lämpötila nousi parhaimmillaan 33,5 asteeseen. Tilanne on historiallinen, sillä edellinen 33 asteen ylitys kesäkuussa on Ilmatieteen laitoksen mukaan ollut vuonna 1939.

Niinisalossa käytiin torstaina myös hyvin lähellä kesäkuun kaikkien aikojen lämpötilaennätystä, joka on Ähtärissä 24. kesäkuuta 1935 mitattu 33,8 astetta.

Niinisalossa tilanteen kehittymistä on seurattu jännittyneenä.

– Puoli neljän aikaan iltapäivällä oli ensimmäiset merkit siitä, että lämpötila lähtee kohoamaan yli 31 asteen. Sitten puoli viiden aikaan lämpötila oli kohonnut jo yli 31 asteen, Niinisalon maasääaseman johtaja, ylikersantti Toni Muhonen kertoo.

Muhosen mukaan lämpötila kääntyi tuulen vuoksi pieneen laskuun. Iltaseitsemältä asemalla mitattiin enää 30,5 astetta.

Vaikka kaikkien aikojen lämpötilaennätys näyttää jäävän tänään saavuttamatta, Niinisalossa on rikottu tämän kesän lämpötilaennätys jo kahtena päivänä peräkkäin. Eilen asemalla mitattiin 30,8 astetta, mikä oli kuluvan vuoden siihenastinen ennätys.

– Harvinaista, että kahtena päivänä samalle paikkakunnalle osuu, Muhonen sanoo.

Pohjanmaallakin kovia hellelukemia

Koviin hellelukuihin päästiin myös muualla Suomessa. Kruunupyyssä Pohjanmaalla mitattiin torstaina parhaimmillaan 32,8 astetta ja Kokkolan Hollihaassa ja Seinäjoen Pelmaassa 32,6 astetta. 30 asteen raja meni rikki myös lukuisilla muilla sääasemilla eri puolilla maata. Alhaisimmat lämpötilat mitattiin torstaina pohjoisimmassa Lapissa, missä lukemat jäivät alle 25 asteeseen.

Tällä viikolla on päästy nauttimaan poikkeuksellisen kuumista helteistä. Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Anja Häkkisen mukaan sää jatkuu loppuviikosta lämpimänä, mutta paikoitellen on luvassa epävakaisuutta.

– Maan keskiosassa on paikoin sade- ja ukkoskuuroja ja viikonloppuna etelämpänäkin. Mutta etelä- ja länsiosassa maata on helteistä viikonloppunakin, Häkkinen sanoo.

Kainuussa ukkosmyrsky kaatoi puita ja sytytti tulipaloja

Kainuun yli pyyhkäisi torstai-iltana voimakas ukkosrintama. Ilmatieteen laitoksen mukaan kyseessä oli erityisen raju rintama, joka kulki nopeasti Kainuusta Pohjois-Karjalaan. Pohjois-Karjalassa rintama oli jo laantunut.

Ukkoskuuroja havaittiin melko laajalla alueella Kainuussa, mutta kovimmat ukkoset keskittyivät Kajaanin tienoilla sijaitsevan Oulujärven alueelle. Pelastuslaitoksen mukaan myrsky ei tiettävästi aiheuttanut henkilövahinkoja.

Erityisen rajun ukkosrintamasta teki se, että sen mukana tuli kovia tuulenpuuskia. Ilmatieteen laitoksen mukaan Kajaanin lentoasemalla mitattiin jopa 27 metriä sekunnissa puhaltanut puuska. Toisen sääaseman mittariin osui 16 metriä sekunnissa puhaltanut puuska.

Iltakahdeksan aikaan ukkoset ja myrskypuuskat olivat jo laantuneet.

Kainuun Sanomien mukaan ukkosmyräkkä kaatoi puita ja sytytti tulipaloja eri puolilla Kainuuta. Energiateollisuuden sähkökatkokartan mukaan tuhansia kotitalouksia oli illalla ilman sähköä laajalti Kainuun seudulla.

Suurin osa Kainuun pelastuslaitoksen vahingontorjuntatehtävistä johtui puiden kaatumisista, kertoi päivystävä palomestari Petri Vehniäinen STT:lle. Puita kaatui teille, raiteille sekä autojen ja kesämökkien katoille. Pahimmin myräkkä vaikuttaa iskeneen Kajaanissa Koutaniemen alueelle pelastuslaitoksen tehtävien perusteella, Vehniäinen lisäsi.

Kainuun pelastustoimi oli illalla pahasti ruuhkautunut. Vehniäisen mukaan pelastuslaitokselle tuli kerralla kymmeniä tehtäviä ja koko illan aikana yhteensä noin satakunta.