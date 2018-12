"Kesällä mietin, jaksanko näin pitkiä tunteja", sanoo kolmasluokkalainen Kalle Lindholm – Jyväskylän Norssi siirtyi 75 minuutin oppitunteihin

Jyväskylän Normaalikoulu siirtyi tänä syksynä 75 minuutin oppitunteihin, jotka korvasivat perinteiset 45 minuutin oppitunnit.

Alakoulun rehtori Markus Leppiniemi pitää uutta tuntijakoa tervetulleena uudistuksena. Hänen mukaansa 45 minuutin oppitunnit ovat toista sataa vuotta vanha käytäntö, joka juontaa juurensa luokkahuoneiden tuuletuksesta.

– Osa oppitunnista käytettiin siihen, että saadaan luokkahuoneet tuuletettua. Tuuletukseen perustuvasta käytännöstä on näin tullut koko koulujärjestelmää määrittävä perusyksikkö.

Oppituntien pidentämisen taustalla ovat pitkälti käytännön syyt. Myös Jyväskylän Lyseon lukio, Schildtin lukio ja Jyväskylän aikuislukio siirtyivät 75 minuutin oppitunteihin tänä syksynä. Normaalikoulun lukio seurasi perässä, jotta sen opiskelijat voisivat valita muiden lukioiden kursseja entiseen tapaan. Uusi päivärytmi valui lukioista perusopetukseen aina alakouluun saakka. Monet Normaalikoulun opettajat työskentelevät niin ala- kuin yläkoulussa, jolloin yhteneväinen päivärytmi helpottaa arkea.

Leppiniemen mukaan uusi järjestely vaatii opettajilta uudenlaista asennoitumista. 75 minuutin oppitunnit mahdollistavat muun muassa suuremman joustovaran ja vähentävät kiireen tuntua.

Pidemmät tunnit tekevät koulupäivästä eheämmän. Oppituntien täytyy kuitenkin sisältää erilaisia aktiviteetteja, jotta oppilaat eivät väsyisi. Aktiviteetit voivat olla esimerkiksi pientä liikuntaa, jolla piristetään työskentelyä.

Uudessa päivärytmissä on myös puutteensa. Opetuskertoja on viikossa vähemmän, joten aineenopettajat näkevät ryhmiään harvemmin. Myös ruokailu on paikka paikoin tuottanut uudessa järjestelmässä haasteita.

– Uusi oppituntijako ei ole ongelmaton, mutta ei sitä ollut vanhakaan jako. Mielestäni 75 minuutin oppitunnit sopivat alakouluun paremmin, enkä näe paluuta vanhaan. Oppituntirakenne itsessään ei takaa hyviä tuloksia. Oleellisempaa on se, miten opetus toteutetaan, sanoo Leppiniemi.

Pidempien oppituntien sopivuutta nuorimmille oppilaille on pohdittu paljon. Esimerkiksi Joensuun Normaalikoulu luopui tänä syksynä 1.–2.-luokkalaisten pitkistä oppitunneista. Jyväskylässä alkuopetuksen opettajat ovat kuitenkin suhtautuneet muutokseen myötämielisesti.

Leppiniemen mukaan oppilaiden huoltajilta on tullut vain vähän kielteistä palautetta. Hän jakaakin kiitosta Normaalikoulun työyhteisölle. Opettajat ovat sitoutuneet muutokseen, eikä se ole näkynyt koteihin ongelmana.

Kolmasluokkalainen Kalle Lindholm on pitänyt pitkistä oppitunneista. Liikunnan tunnit ovat hauskempia, eikä lukuaineissa ole entisenlaista kiirettä. Jaksamista helpottaa se, että oppitunneilla ei tehdä liian pitkään samoja asioita.

– Kesällä mietin, että jaksanko näin pitkiä tunteja. Aluksi tunnit tuntuivat vähän erikoisilta, mutta nyt niihin on jo tottunut.

Valtaosa opettajaopiskelijoista suorittaa opetusharjoittelunsa Normaalikoulussa. Leppiniemi näkee, että Normaalikoulun velvollisuutena on tuottaa uudenlaisia kokeiluja.

– Meidän täytyy tehdä maltillisesti uusia asioita. Emme voi jämähtää ”aina on ollut näin” -ajatteluun. Tärkeintä on saada opetuksesta ja oppimisesta oppilaille mielekästä ja merkityksellistä.

Perusopetusasetus määrittää päivittäiset tuntimäärät, mutta koulut voivat itse muodostaa koulupäiviensä rakenteen. Normaalikoulu on Jyväskylässä ainoa alakoulu, joka käyttää 75 minuutin oppitunteja.