Kesäteatterit 2018: Kesän teatteriesityksiä Keski-Suomessa ja Keskisuomalaisen levikkialueella

7.6.–10.8.

Muurame

Teatteri Riihivuori: Kesäloma soi!

Heikki Vihisen käsikirjoittamassa ja ohjaamassa näytelmässä musiikkiyhtye vetäytyy korpihotellin rauhaan levyttämään. Keskittynyt hiljaiselo järkkyy, kun naapurimökkiin asettuu yllättäen lomanviettoon kaksi muusikoiden mielestä hyvin hemaisevaa naista. Rooleissa muun muassa Maria Lund, Joni Leponiemi, Jari Salmi ja Saara Jokiaho.

Ohjaus: Heikki Vihinen

Esitetään Muuramen Riihivuoressa

Peruslippu: 30 e

Kantaesitys

8.6.–8.7.

Jyväskylä

Teatteriyhdistys Kulissi: Tähkäpää

Ohjaaja Lindströmin ja työryhmän uusi sovitus tunnetusta sadusta. Tarinassa prinsessa Tähkäpää elää eristettynä tornissa mielikuvitusystäviensä kanssa. Sitten hänen luokseen kiipeää naapurivaltakunnan prinssi. Aiempien Kulissin nuorisoryhmien kesätuotantojen tapaan työryhmä on valtava: esiintyjiä on kuutisenkymmentä.

Ohjaus: Tuija Elina Lindström

Esitetään Survo-Korpelassa

Peruslippu: 10 e

8.6.–8.7.

Jyväskylä

Ad Astra: Supermarsu pelastaa Itämeren silakat

Ad Astran lastennäytelmä perustuu Paula Norosen lastenkirjaan. Päähenkilö on 11-vuotias Emilia, joka on saanut lemmikkimarsunsa pureman seurauksena supervoimia. Rooleissa mm. Taru Mäkinen, Minna Liukko, Tanja Myry ja Riikka Era. Mukana myös suuri huilu-painotteinen livebändi.

Ohjaus: Jani Ahonen

Esitetään Mäki-Matin perhepuistossa

Peruslippu: 12 e

15.6.–12.8.

Vaajakoski

Naissaaren näyttämö: Hilman päivät

Vaajakoskella nähdään Agapetuksen romaaniin (1937) perustuva komedia, jossa kirkonkylällä piisaa vauhtia ja vaarallisia tilanteita, kuhertelua, kengättömiä postineitejä, avioitumisia, piileskelyä ja tulipalon sammutusta. Rooleissa muun muassa Kari Eloranta, Antti Laitinen, Iina-Maarit Koivistoinen, Hanna Tiilikainen ja Paula Rastas.

Ohjaus: Antti Lattu

Esitetään Vaajakosken Naissaaressa

Peruslippu: 15 e

15.6.–27.7. Korpilahti

Korpilahden teatteri: Sydänkohtauksia – eli näin tehtiin Kummisetä

Francis Ford Coppola saapuu 1970-luvun alun Maunulaan kuvaamaan Kummisetä-elokuvaansa, ja lähiökaksiossa asustavan Kytöniemen perheen arki nyrjähtää. Sirkku Peltola dramatisoi Kari Hotakaisen tragikoomisen romaanin Tampereen Työväen Teatterille vuonna 2002, ja nyt näytelmä nähdään Korpilahdella. Pääosissa Ilona ja Raimo Kytöniemenä nähdään Silke Valkeinen ja Aapo Salonen. Sydänkohtauksia on paljon eri teattereissa työskennelleen Riku Suonion ensimmäinen ohjaus Korpilahdella.

Ohjaus: Riku Suonio

Peruslippu: 15 e

20.6.–4.8.

Äänekoski

Teatteri Eurooppa Neljä: Prinsessa 65

Keski-Suomen perinteisimmän kesäteatterin tekijän kantaesitysnäytelmä on tarina Katista, joka haluaa laulajatähdeksi. Eurooppa Neljän näyttelijänä debytoi stand up -koomikkona parhaiten tunnettu Teemu Vesterinen. Vesterinen on myös kirjoittanut näytelmän yhdessä Kalle Pylvänäisen kanssa.

Rooleissa Maiju Jokinen, Päivi Pylvänäinen, Neija Välilä, Antti Tuomas Heikkinen, Kalle Pylvänäinen ja Teemu Vesterinen. Bändissä soittavat Toni Lepistö, Antti Parviainen, Jaakko Tabell ja Kalle Saarelma.

Ohjaus: Teijo Eloranta

Esitetään Kievarin kesäteatterissa Äänekosken Hietamalla.

Peruslippu: 29 e

Kantaesitys

22.6.–22.7.

Tikkakoski

Ränssin Kievarin kesäteatteri: 15 kesää

Kari Tapion (1945–2010) elämästä kertova musiikkinäytelmä 15 kesää päättää Ränssin 12 kesää jatkuneen Heikki Luoma -näytelmien sarjan. Juse Venäläisen ja Jussi Myllymäen kirjoittama näytelmä nojaa vahvasti Kari Tapion tunnetuksi tekemiin lauluihin. Rooleissa muun muassa Marita Taavitsainen, Tiina Räsänen, Markku Uhlbäck ja Juse Venäläinen.

Ohjaus: Jussi Myllymäki

Peruslippu: 27 e

Kantaesitys

22.6.–22.7.

Vilppula

Väinölän kesäteatteri: Laulun matkassa 40 vuotta

Väinölän kesäteatteri juhlistaa Väinölän yhteisön 40-vuotisuutta sen syntyhistoriasta ja vaiheista kertovalla esityksellä. Musiikki on suuressa roolissa, ja esityksessä kuullaan niin Väinölän yhteisön perustajan Martta Horjanderin kuin myöhempienkin ryhmän jäsenten tekemiä lauluja.

Ohjaus: Liisa Mankinen ja Riitta Pietilä

Esitetään Vilppulan Väinölässä

Peruslippu: 15 e

Kantaesitys

22.6.–29.7.

Hankasalmi

Venekosken kesäteatteri: Akkaralli