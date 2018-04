Kesätyön hakeminen ei ole vielä myöhäistä – paikkoja on auki huomattavasti aiempaa enemmän

Kesätöitä on yhä tarjolla eri puolilla Suomea. STT:n soittokierros TE-toimistoihin vahvistaa, että uusista avoimista kesäpesteistä ilmoitetaan edelleen päivittäin, ja jo aiemmin avautuneiden paikkojen hakuaikoja on vielä meneillään.

Alueelliset vaihtelut voivat olla varsin suuria, mutta ympäri maan on ainakin jonkin verran avoimia paikkoja, osassa maata erittäin runsaastikin. Esimerkiksi Pohjois-Savon TE-toimistosta kerrotaan, että kesätyöpaikkoja on auki selvästi enemmän kuin vuosiin.

– Ihan varmasti hyvä suhdannetilanne vaikuttaa, joten yritykset ovat rohkeampia työllistämään kesäksi, kertoo asiantuntija Heli Jääskeläinen.

Hänen kanssaan samoilla linjoilla on muun muassa palveluesimies Tuuli Humina Pirkanmaan TE-toimistosta.

– Käsityksemme on, että kesätöitä on ollut haettavissa enemmän kuin edellisinä vuosina. Tälläkin hetkellä on satoja paikkoja auki. Talouden piristyminen näkyy selkeästi.

Palvelujohtaja Pirjo Juntunen Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistosta kertoo, että jonkin verran on työnantajilta tullut jopa viestiä, että kaikkiin avoinna oleviin työtehtäviin ei välttämättä löydy tekijää kesäksi.

Pelkästään Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) jäsenyritykset arvioivat, että ne tarjoavat kaikkiaan noin 130 000 kesätyöpaikkaa tänä vuonna. Kasvua viime vuodesta on kymmenisentuhatta. Eniten kesätöitä on tarjolla palvelualoilla.

Myös Oikotien kesätyöpaikkojen määrä on kasvanut voimakkaasti viime vuoteen verrattuna. Viime vuoden alkukuukausina Oikotiellä oli noin 2 000 kesätyöilmoitusta ja tämän vuoden tammi–maaliskuussa melkein 3 000. Ilmoittelun kerrotaan jatkuvan kesäkuulle saakka. Yhdessä ilmoituksessa työnantaja voi kertoa monesta vapaasta työpaikasta.