Kesäyössä voi kuulla lepakon siipien suhinaa, mutta ravintolat vaikenevat jo reilusti ennen puoltayötä

Toukokuun loppuun mennessä lepakot ovat jo heränneet horroksestaan, mutta lepakkohavaintoja on tehty vasta varsin vähän. Luonto-Liiton ympäristökasvatuspäällikön Malva Greenin mukaan ensihavaintoja on tehty ihan viime päivinä muun muassa Kuopiossa ja Siilinjärvellä.

Kesäkuussa havainnot näistä siivekkäistä yökyöpeleistä alkavat kuitenkin lisääntyä aiemmasta.

– En tiedä, voiko nyt puhua runsaasta, mutta ainakin ne ovat enemmän lennossa, kun säät vähän lämpenevät. Kun hyönteiset lisääntyvät, lisääntyvät tietenkin myös niitä ravintona käyttävät eläimet, Green kertoo STT:lle.

Kesäkuu tuo lisää vilinää paitsi öisille taivaille myös kaupunkien yöelämään. Toisin kuin lepakoiden lento, päättyy ravintoloissa ilta kuitenkin jo reilusti ennen puoltayötä.

Koronakriisi laittoi ravintoloiden ovet säppiin huhtikuun alussa ja siirsi illanistujaiset ja afterworkit Zoomin tai muiden etäyhteyksien varaan. Verkkoon avautui kovimpaan tarpeeseen jopa virtuaalibaareja. Kevään aikana ravintoloiden annettiin lähinnä myydä ruokaa ulos.

Kesäkuun alusta ravintolat, kahvilat, anniskelupaikat ja ravitsemisliikkeet saavat kuitenkin jälleen avata ovensa, joskin tietyin rajoituksin.

Muun muassa asiakaspaikkojen määrää on vähennettävä puoleen normaalista ja asiakkaiden riittävästä etäisyydestä huolehdittava. Asiakkaalla on oltava myös oma istumapaikka pöydän tai tason ääressä.

Juomat ja ruuat voi noutaa esimerkiksi tiskiltä, mutta annostelua itse ei toistaiseksi sallita. Buffetit ovat siis edelleen kiellettyjä.

Määräyksiä tulee myös liikkeiden aukioloaikoihin. Ravitsemisliikkeet saavat olla auki enintään aamukuuden ja iltayhdentoista välillä. Anniskeluaika sen sijaan rajoittuu kello 9–22 välille. Ennen iltakymmentä ostettua alkoholijuomaa saa kuitenkin nauttia kello 23:een saakka.

Niin hyttyskatraiden kuin yleisötilaisuuksienkin koko kasvaa

Lepakot saattavat jäädä monelta huomaamatta yötaivaalla, mutta toinen tuttu kesäinen näky ei varmasti jää keneltäkään havaitsematta – hyttyset. Greenin mukaan hyttysistä on tehty ensimmäisiä havaintoja jo maaliskuussa.

– Täällä Etelä-Suomessa niitä on jo. Ne eivät ole vielä kauhean runsaslukuisia, sen takia niitä kaikki eivät välttämättä ole nähneet. Ensihavaintoja alkaa nyt tulla jo pohjoisemmassakin Suomessa, Green kertoo.

Hyttysten määrä lisääntyy kuitenkin kesän aikana, ja osassa Suomea ilma on sakeana itikoita.

Aivan kuten hyttystenkin, on myös ulkosalla havaittujen ihmisten määrä ollut vielä keväällä varsin rajallinen ja kaupunkien kadut perjantai-iltaisin varsin tyhjiä.

Suomalaisten kokoontumisoikeutta on keväällä rajoitettu niin, että yli kymmenen hengen kokoontumiset ovat olleet kiellettynä. Kesäkuun ensimmäisestä päivästä lähtien tähän rajoitukseen tulee kuitenkin suomalaisten iloksi hienoista höllennystä.

Kesäkuun alusta sallitaan toistaiseksi enintään 50 hengen yleisötilaisuudet. Valtioneuvoston mukaan 50 hengen kokoontumisrajoitus koskee myös yksityisen ja kolmannen sektorin järjestämiä tilaisuuksia, kuten kulttuuri-, harraste-, liikunta- ja urheilutapahtumia sekä uskonnollisia tilaisuuksia.

Lisäksi valtioneuvosto kertoo, että sisätilojen ja alueellisesti rajattujen ulkotilojen turvallisuus tulee varmistaa asiakasmääriä rajaamalla, turvaetäisyyksillä ja hygieniaohjeistuksilla. Edellä mainituilla tiloilla tarkoitetaan muun muassa huvipuistoja, eläintarhoja, kirjastoja ja elokuvateattereita.

Kesäkuussa avataan myös muun muassa julkisia nuoriso- ja kerhotiloja, järjestöjen kokoontumistiloja, työkeskuksia sekä kuntouttavaa työtoimintaa. Liikuntaharrastuksetkin helpottuvat kesän alusta, kun uimahalleja ja muita julkisia sisäurheilutiloja avataan yleisölle.

Kesäkuun alusta voidaan käynnistää myös urheilukilpailuja ja -sarjoja. Näiden aloittamisessa tulee noudattaa näille määriteltyjä erityisjärjestelyjä sekä yleisiä kokoontumisrajoituksia.

Festarit peruttiin, mutta kulttuurinnälkään tulossa helpotusta

Loppukesästä Suomeen palaa toinen kesäinen riesa, paarmat. Lämpimämpien säiden ja parhaiden uintikelien aikaan yleistyvät hyönteiset ovat erityisesti loppukesän näky.

Havaintojen osalta paarmat ovat hieman kuin suuret suomalaiset väkijoukot, joita nähdään tänä vuonna aikaisintaan vasta loppukesästä. Esimerkiksi kesän festivaalien kohtalon sinetöi se, että yli 500 hengen yleisötilaisuuksien järjestäminen on kielletty Suomessa ainakin heinäkuun loppuun saakka.

Tämän määräyksen osalta on voinut hakea poikkeuslupaa tietyin ehdoin, ja esimerkiksi kirkkojen toimituksien ja jumalanpalveluksien on sallittu olevan enintään 500 hengelle järjestettäviä.

Kulttuurinnälkään on kesällä kuitenkin tiedossa helpotusta. Lautaselle palaa kesäkuun alussa runsaasti kulttuuritarjontaa, kun Suomessa avataan muun muassa valtion ja kuntien museot, teatterit, Kansallisooppera, kulttuuritalot sekä kirjastot.

Riskiryhmäläisten syytä välttää kontakteja edelleen

Isoimpia koronakevään puheenaiheista ovat olleet yli 70-vuotiaille asetetut rajoitukset, joiden velvoittavuudesta osa ihmisistä on muun muassa kokenut epäselvyyttä.

Yli 70-vuotiaiden suositellaan kuitenkin edelleen välttävän fyysisiä kontakteja mahdollisuuksien mukaan. Valtioneuvosto kertoo korostavansa riskiryhmään kuuluvien omaa harkintaa toimintaohjetta noudatettaessa.

Vierailut ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon toimintayksiköissä ovat pääsääntöisesti kiellettyjä. Asiaa tarkastellaan uudemman kerran kesäkuun loppuun mennessä. Tapauskohtaisesti harkiten oireettomien läheiset voivat vierailla turvallisella tavalla saattohoidossa olevien asiakkaiden ja niiden vakavasti sairaiden asiakkaiden luona, joiden tila on kriittinen.

Turhaa matkustamista tai ulkomaan matkoja ei suositella

Luonto-Liiton kevätseurantaa tehdään kesäkuun alkupuolelle saakka. Etelä-Suomessa kesä on tuolloin jo täydessä vauhdissa, mutta maan pohjoisosissa kevät on ollut Luonto-Liiton Greenin mukaan vielä toukokuun lopulla aivan kesken ja lumet ovat alkaneet sulaa kunnolla vasta viime aikoina.

Hiljattain Suomeen on saatu myös viimeisiä muuttolintuja. Pääskyset ovat esimerkiksi tulleet varsin tuoreeltaan Suomeen, ja niitä on havaittavissa eri puolilla maata. Havaintoja on tullut Greenin mukaan myös pohjoisemmasta osasta maata.

Vaikka linnut ylittävät maiden rajoja varsin vapaasti, ei ulkomaille suuntautuvaa vapaa-ajan matkustamista toistaiseksi suositella suomalaisille. Valtioneuvoston mukaan jokaisella Suomen kansalaisella on kuitenkin aina oikeus palata Suomeen ja kaikilla on yhtä lailla oikeus lähteä maasta.

Myös Suomen sisällä on Valtioneuvoston mukaan hyvä edelleen välttää kaikkea tarpeetonta matkustamista, kuten vapaa-ajan matkustamista.

Koronatilanne onkin vähentänyt liikkumista ja valtion liikenteenohjausyhtiön Traffic Management Finlandin lauantaina päivitetyn tiedotteen mukaan liikennemäärät ovat olleet vielä maanantaina 18. toukokuuta vähintään 7,4 prosenttia normaaliliikennettä alhaisempia.

Liikennemääriä verrattiin 2.–6.3. välisen ajan eli viikon 10 arkipäivien keskiarvoon. Maaliskuun puolivälin tienoilla hallitus linjasi, että Suomessa vallitsevat poikkeusolot.