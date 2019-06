Keski-Palokan koulun opettaja Tatiana Finnelle Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön palkinto – "Tatianan työotteelle on tyypillistä ongelmanratkaisukeskeisyys ja toiminnallisuus"

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö on päättänyt palkita Jyväskylän Keski-Palokan koulun opettaja Tatiana Finnen matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opettamisesta. Säätiö haluaa palkintojen kautta kannustaa matemaattisten aineiden opettajia kehittämään opetusta ja uusia innostavia tapoja oppia. Palkinnon arvo on 5000 euroa.

Säätiö päätti palkita koulussa vuodesta 2002 opettaneen Finnen hänen omalaatuisesta opetustyylistään, josta ovat päässeet hyötymään myös muut koulun opettajat yhteisopettajuusperiaatteen ansiosta. Yhteisopettajuudessa opettaja toimii työparina toisen kanssa.

– Tatianan työotteelle on tyypillistä ongelmanratkaisukeskeisyys ja toiminnallisuus. Pohjimmiltaan matematiikka on ajattelun taitoa. Moni luokka on opiskellut Tatianan tuella ilman matematiikan kirjoja. Hän on vuosien varrella rakentanut koulullemme myös mittavan toiminnallisen matematiikan välineistön yhdessä matematiikkatiimin kanssa, kertoo Keski-Palokan koulun rehtori Esa Jaakkola.