Keski-Suomeen 12 karhunkaatolupaa – maakunnan karhukannaksi arvioidaan 120–145 mesikämmentä

Suomen riistakeskus myönsi Keski-Suomeen 12 kannanhoidollista poikkeuslupaa karhun metsästämiseen. Poikkeusluvat on ohjattu alueille, joilla karhukanta on tihein ja tarve kannan kasvun rajoittamiseen on suurin.

Riistakeskuksen Keski-Suomen aluetoimisto sai 7 poikkeuslupahakemusta, joilla haettiin lupaa 15 karhun pyyntiin.

Luonnonvarakeskus on arvioinut petoyhdyshenkilöiden kirjaamien havaintojen perusteella Keski-Suomen alueen karhukannaksi 120 - 145 yli vuoden ikäistä karhua. Keski-Suomessa arvioidaan syntyneen tänä vuonna 25 pentua. Koko Suomessa karhuja arvioidaan olevan noin 2 100. Karhun metsästys alkaa elokuun 20. päivä ja päättyy lokakuun lopussa. Viime vuonna Keski-Suomen alueella kaadettiin 13 karhua.

Keski-Suomen 12 karhulupaa alueittain

3 lupaa: Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi ja Kyyjärvi

2 lupaa: Kinnula, Pihtipudas ja Viitasaaren länsiosa

2 lupaa: Keuruu, Multia, Petäjävesi, Pylkönmäki, Saarijärven eteläosa, Uurainen

2 lupaa: Saarijärven pohjoisosa, Viitasaaren eteläosa, Äänekoski, Sumiainen ja Konnevesi

2 lupaa: Jämsä ja Korpilahden maapuoli

1 lupa: Joutsa, Luhanka, Korpilahden ves'puoli