Suomen riistakeskus myönsi Keski-Suomeen 16 poikkeuslupaa ilveksen pyyntiin. Alueelta haettiin 22 lupaa 63 ilveksen kaatamista varten. Luvat myönnettiin alueille, joilla ilveskanta on kaikkein tihein. Ilveksen metsästysaika on 1.12. – 28.2.

Poikkeusluvat myönnettiin kannanhoidollisin perustein. Keski-Suomen alueella kannanhoidollisella metsästyksellä pyritään tasaamaan hallitusti ilveskannan laskua sekä lievittämään kannan tihentymisestä johtuvia sosiaalisia ongelmia. Pyynnin tavoitteena on ilvesten tasaisempi jakautuminen maakunnan alueelle.

Keski-Suomen ilveskanta on Suomen riistakeskuksen mukaan selvästi pienentynyt viime vuosina. Keskus arvioi, että syynä kannan laskuun on viimeisen kahdeksan vuoden metsästysverotus. Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan Keski-Suomessa on 145 – 160 yli vuoden ikäistä ilvestä. Viime vuonna arvio oli 220 – 230 ilvestä.