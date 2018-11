Keski-Suomen Ensi- ja turvakodin uudet tilat valmistuvat ensi syksynä – vetovastuun ottanut Susanna Huovinen ei kaipaa takaisin eduskuntaan

Keski-Suomen Ensi- ja turvakoti ry sai elokuussa uuden toiminnanjohtajan, jyväskyläläisen Susanna Huovisen. Pitkän poliittisen uran SDP:n riveissä kansanedustajana ja myös ministerinä tehnyt Huovinen uskoo, että politiikan vuosien verkostoista on hyötyä myös maakunnallisen järjestön ruorissa.

– Selkeä tavoitteeni on, että yhdistys on 2020-luvulla Keski-Suomen johtava sosiaalialan järjestötoimija. Keinoja tavoitteen saavuttamiseksi ja myös rahoituksen hankkimiseksi on esimerkiksi uudenlainen yhteistyö muiden järjestöjen, yritysten ja julkisen sektorin kanssa, Huovinen sanoo.

Myös tiedemaailman kanssa voisi tehdä ponnekkaammin yhteistyötä.

– Yliopistossa on laadukasta perhetutkimusta ja esimerkiksi psykologian laitoksella paljon meidän työtämme sivuavaa tutkimusta. Maahanmuuttajaperheiden kanssa tehtävään työhön maakunnan hyvistä järjestötoimijoista löytyisi varmasti hyviä kumppaneita, Huovinen uskoo.

Uusia avauksia siis tarvitaan, mutta perustehtävä lasten ja perheiden tukena ei muutu. Sen takia Huovinen tuntee murhetta siitä, että yhdistyksessä jouduttiin tänä syksynä yt-neuvotteluihin.

– Yhdistyksen perhetyön ja tapaamispaikkatoiminnan taloudellinen tilanne on osoittautunut haastavaksi. Esimerkiksi perhetyössä kunnat ovat ottaneet toimintaa yhä enemmän omiin käsiinsä. Niinpä näiden toimintojen osalta olemme joutuneet neuvotteluja käymään. Tällä hetkellä näyttää siltä, että kaikille työntekijöille löytyy kuitenkin työtä yhdistyksen muissa työmuodoissa, Huovinen kertoo.

Hän hymähtää, että oli itse aikanaan esittelemässä vaatimusta siitä, että kunnat ottaisivat isomman vastuun nimenomaan ennaltaehkäisevästä perhetyöstä. Niin kävi.

Talouden kanssa kamppaillaan myös tapaamispaikkatoiminnassa, koska yhdistys ei tullut valituksi Jyväskylän kaupungin kilpailutuksessa pari vuotta sitten. Kaupunki valitsi silloin viisi toimijaa, joista enää kaksi on jäljellä.

Huovinen huomauttaa, että yhdistyksen tapaamispaikka on saanut paitsi tilaajilta myös asiakkailta myönteistä palautetta, vaikka vanhemmat tietysti tapaisivat lapsia mieluummin omassa kodissaan. Tapaamispaikka tarkoittaa lasten ja vanhempien valvottujen tapaamisten järjestämistä.

– Eduskunnassa on parhaillaan käsittelyssä tapaamiset sisältävä lastenhuoltolaki, missä korostetaan juuri lapsen edun varmistamista. Ei ole yhdentekevää, millaisissa oloissa tapaamiset hoidetaan ja millä tavalla ammattilaiset ovat lasten ja vanhempien tukena, Huovinen sanoo.

Yhdistys tunnetaan ehkä parhaiten turvakoti- ja ensikotitoiminnasta, vaikka palettiin kuuluvat myös muun muassa tapaamispaikkatoiminta, lähisuhdeväkivaltatyö, doulatoiminta ja päihdeäitien tuki. Toiminnat sijaitsevat kolmessa eri osoitteessa, mutta ensi vuoden syksynä kaikki kootaan saman katon alle Kuokkalaan nousevaan uudisrakennukseen.

Hankkeen kustannusarvio on kuutisen miljoonaa euroa, ja se on määrä rahoittaa nykyisen, Suuruspäässä Päijänteen rannalla sijaitsevan tontin kaupalla.

Itse toiminta rahoitetaan turvakodin osalta valtion rahalla, ensikodin osalta kuntien maksusitoumuksilla. Osaan palveluja saadaan myös veikkausvoittovaroja, kuten lähisuhdeväkivaltatyöhön.

– Asiakkaille oli merkittävä muutos, kun turvakotien rahoitus siirtyi valtiolle pari vuotta sitten. Jokainen apua tarvitseva saa tulla koska tahansa mihin turvakotiin tahansa, Huovinen kiittää.

Huovinen ahkeroi ministeri-tempolla

Kun Susanna Huovinen päätti luopua politiikasta ja tuli valituksi Keski-Suomen Ensi- ja turvakodin toiminnanjohtajaksi, hän oli päätöksestään täysin varma. Häneltä on kysytty, eikö hän kaipaa takaisin eduskuntaan.

– En kaipaa siihen työhön, vaikka ihmisiä kyllä on ikävä. Tiesin, että tämä tehtävä vie minut mukanaan, ja niin on käynyt, Huovinen sanoo.

Työmäärä ei ole vähentynyt, vaikka reissaaminen Jyväskylän ja Helsingin välillä onkin jäänyt.

– Olen tehnyt tänä syksynä hirveästi töitä, koska on paljon uuden opettelua. Ehkä joskus ministeriaikana oli yhtä kovat työtuntilukemat mittarissa, hän naurahtaa, mutta selvästi tyytyväisenä, iloisena ja innostuneena.

Hän näkee tehtävänään huolehtia yhdistyksestä, sen uusiutumisesta ja kyvystä katsoa pitemmälle tulevaisuuteen.

– Näen roolini myös kahtalaisena: oma yhdistys on ensisijaisena, mutta haluan toimia myös järjestötoiminnan yleisenä puolestapuhujana niin maakunnassa kuin valtakunnallisesti.

– Voi olla, että entisestä urasta on vielä ainakin jotain hyötyä, sillä eivät omat verkostot mihinkään ole kadonneet. Toimin pitkään politiikassa ja olen aina rakentanut yhteistyöverkostoja enkä ole polttanut siltojani mihinkään suuntaan, Huovinen sanoo.

Huovinen pitää järjestötyötä monen toiminnan ja käytännön juurena. Järjestöissä nähdään ketterämmin tarve, joka ilmenee julkisen työn ja yksilön välillä.

– Järjestö saa kehittämis­idean ja lähtee viemään sitä eteenpäin. Pikku hiljaa se siirtyy toisten tekemäksi, tavallaan ympyrä sulkeutuu. Esimerkiksi sitä työtä, mitä ensi- ja turvakodit ovat tehneet vuosikymmeniä, ovat ainakin jotkut kunnat ottaneet osaksi omaa työtään. Se on järjestöjen toiminnan logiikka: etsitään niitä karikkoja joihin ihmiset ajautuvat, kun kukaan ei ota koppia.

Huovinen pitää mielenkiintoisena myös sitä asetelmaa, että hän nyt entisenä demaripoliitikkona näkee käytännössä ruohonjuuritasolla, miten poliittiset päätökset toimivat ja miten niitä sovelletaan.