Keski-Suomen Kela-kyytejä välittävä Pro-Keskus myöntää olevansa tutkinnan kohteena – taksiautoilija Jari ei yllättynyt

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) epäilee useita taksien välityskeskuksia kielletyistä kilpailunrajoituksista.

Viraston selvitysten mukaan välityskeskukset ovat saattaneet toimia kilpailulain kieltämällä tavalla, kun ne eivät ole välittäneet Kela-kyytejä syrjimättömästi kaikille taksiautoilijoille.

Keski-Suomessa kyytejä välittävä Pro-Keskus Oy on yksi epäillyistä. Yhtiö ei suostu kommentoimaan syytteitä millään tavoin.

– Selvityspyyntö tuli maaliskuun 1. päivänä. Siinä kaikki, mitä aiomme keskeneräisestä asiasta sanoa, toimitusjohtaja Jari Tenhunen toteaa.

Kuopiossa päämajaansa pitävä Pro-Keskus välittää Kela-kyytejä useissa maakunnissa, kuten Pohjois-Savossa ja Keski-Suomessa.

KKV:n apulaisjohtaja Valtteri Virtanen ei yksilöi, millaisesta kilpailun rajoittamisesta Pro Keskusta epäillään. Epäiltynä on 13 yhtiötä, joista jotkin ovat Virtasen mukaan joko kieltäytyneet ottamasta uusia taksiautoilijoita toimintaansa mukaan tai asettaneet mukaan lähtemiselle kohtuuttomat ehdot.

Pro Keskusta on alan sisällä kritisoitu etenkin tiukoista laitteistovaatimuksistaan. Yhtiö vaatii kuljettajiltaan Semel Oy:n taksamittarit – tai ajamaan ei ole asiaa.

Semel Oy on Pro Keskuksen osaomistaja.

KKV on antanut yhtiöille aikaa selvitysten antamiseen huhtikuun loppuun. Virtasen mukaan epäreilu kyytien jakaminen vaikeuttaa uusien yrittäjien pääsyä alalle.

Välityskeskukset Suomessa ovat tyypillisesti alueen autoilijoiden omistuksessa. Näin ollen kyse voi olla myös kartellista, jos taksiyrittäjät ovat esimerkiksi sopineet, ettei Kela-kyytejä jaeta uusille yrittäjille.

Virasto on pyytänyt selvitykset asiasta lähes kaikilta Kela-kyytejä välittäviltä välityskeskuksilta. Uudellamaalla Kela-kyytejä välittävä välityskeskus ei ole tutkinnan kohteena, sillä Kela on vastikään kilpailuttanut sen kyydit uudelleen.

KKV ei vielä tässä vaiheessa halua kertoa, millä alueilla tai missä yrityksissä ongelmia on erityisesti ilmennyt, sillä selvitykset ovat yhä kesken.

Viraston pääjohtajan Kirsi Leivon mukaan viimeistään syksyllä päätetään, viedäänkö yhtään tapausta markkinaoikeuteen. KKV voi tarvittaessa esittää yrityksille sakkoja.

– Toivomme ensisijaisesti, että yritykset korjaavat toimintaansa välittömästi. Välitysyhtiöiden pitää alkaa välittää kaikille taksiyrittäjille kyytejä samanlaisin ehdoin, Leivo sanoo.

Leivon mukaan korjausliike on samaan aikaan asiakkaan etu, sillä tasapuolinen kyytien jakaminen toisi käyttöön enemmän autoja.

Taksiliiton toimitusjohtaja Timo Koskinen pitää epäilyjä kielletyistä kilpailunrajoituksista huolestuttavina. Koskinen arvioi osasyyksi täysin muuttuneen markkinatilanteen.

– Olemme informoineet yhtiöitä ja kannustaneet heitä suhtautumaan asiaan riittävällä vakavuudella.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) pitää ehdottoman tärkeänä, että KKV tutkii perusteellisesti Kela-kyytien välittämiseen liittyvät ongelmat. Niistä on esitetty Bernerin mukaan runsaasti aiheellista kritiikkiä.

– Jos viraston epäilemä välityskeskusten harjoittama taksiyritysten syrjintä ja epätasapuolinen kohtelu pitää paikkansa, on vakavasti pohdittava, pitääkö taksivälityskeskukset ottaa tiukemmin sääntelyn piiriin, Berner sanoo.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on kannanotoissaan pitänyt taksimarkkinoiden avaamista kilpailulle perusteltuna. Pääjohtaja Leivon mukaan kaikkien osasten on tällöin kuitenkin oltava kohdallaan ja että epäkohdat on selvitettävä.

– Tulemme tekemään monella rintamalla tässä työtä, ja tämä selvitys (Kela-kyydeistä) on yksi osa sitä.

Taksiautoilija Jari Tikkanen: "Totta kai kyse on taksamittareista"

Pohjoissavolaista taksiautoilijaa Jari Tikkasta tieto Pro-Keskus Oy:hyn kohdistuvasta tutkinnasta ei yllätä. Tikkasesta on selvää, mistä Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) kenkä puristaa.

– Taksamittareista. Totta kai kyse on niistä, hän sanoo.

Kela-kyytejä välittävä Pro-Keskus on tullut tunnetuksi vaatimuksestaan, jonka mukaan kaikilla sen kuljettajilla tulee olla Semel-merkkiset taksalaitteet. Tämä on ollut ongelma paikkakunnilla, joissa käytetään kilpailevaa merkkiä.

Vaadittua laitetta ei voi edes ostaa, vaan siitä on maksettava yli 200 euron kuukausimaksua. Tikkanen ei ole maksanut.

– Ei siinä ole taloudellisesti järkeä. Ei ainakaan minulle.

Pro-Keskuksella oli viime syksynä isoja ongelmia Kela-kyytien järjestämisessä muun muassa Ylä-Savossa. Alueen taksit vastustivat yhtiön työehtoja niin hanakasti, että jopa Kelan oli puututtava asiaan.

Kyydit alkoivat toimia vaaditulla tavalla lokakuussa. Nyt vastustus on paikallisten mukaan lässähtänyt.

– Tilanteeseen on tyydytty, taksiautoilija Pekka Laurila tuhahtaa.

– Moni on lähtenyt Pro-Keskuksen mukaan, minä mukaanlukien. Kela-kyytien menetys oli iso lovi tuloihin, joten pakko tätä on kokeilla.