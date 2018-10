Keski-Suomen Vasemmisto asetti seitsemän ehdokasta tavoittelemaan paikkaa eduskunnasta

Keski-Suomen Vasemmiston piirikokous nimesi lauantaina eduskuntavaaleihin ensimmäiset seitsemän ehdokasta.

Ehdokkaat ovat Eila Tiainen Jyväskylästä, Juho Kautto Äänekoskelta, Paul Abbey Jyväskylästä, Marjut Pollari Saarijärveltä, Tiia Lehtonen Laukaasta, Matleena Käppi Jyväskylästä ja Ari Harlamow Jyväskylästä.

Tiainen, 73, on Jyväskylän kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen. Tiainen toimi kansanedustajana vuosina 2011–2015. Kautto, 47, on vasemmistoliiton varapuheenjohtaja ja Äänekosken kaupunginvaltuuston puheenjohtaja.

Abbey, 53, on Jyväskylän kaupunginvaltuuston jäsen ja ammatiltaan suunnittelija. Pollari, 61, on ammatiltaan myyjä ja Saarijärven kaupunginvaltuutettu.

Käppi, 22, on muusikko, biologian opiskelija ja Jyväskylän kaupunginvaltuutettu. Lehtonen, 27, on koulunkäynnin aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja sekä kunnanvaltuutettu ja kunnanhallituksen jäsen Laukaassa. Harlamow, 51, on muurari ja ammattiyhdistysaktiivi.

Loput 14 ehdokkaasta asettaa piirihallitus.

Kannanotossaan piirikokous totesi, että hallituksen hanke ajaa irtisanomislakia oli jääräpäistä hyvinvointi-Suomessa, joka on rakennettu kolmikannalla ja taitavalla neuvottelulla.

Keski-Suomen Vasemmiston mielestä työllisyyttä edistää paremmin työnantajan ja uuden työntekijän palkkaamisen tukeminen kuin työntekijän rankaiseminen.