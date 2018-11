Keski-Suomen Vasemmistolta neljä ehdokasta lisää: Hirsjärvi, Jetsu, Nylander ja Plath lähtevät kevään eduskuntavaaleihin

Keski-Suomen Vasemmisto asetti torstaina eduskuntavaaliehdokkaita. Vaaleihin ehdolle lähtevät tutkija Irma Hirsjärvi Jyväskylästä, sairaanhoitaja Kati Jetsu Jyväskylästä, sähköasentaja Helge Nylander Karstulasta ja läänintaitelija Vesa Plath Jyväskylästä.

Irma Hirsjärvi, 58, on koulutukseltaan filosofian tohtori ja työskentelee sanataideohjaajajana. Hirsjärvi toimii valtakunnallisen Työttömien Keskusjärjestön puheenjohtajana, Jyväskylän kaupunginvaltuutettuna ja vasemmiston valtuustoryhmän puheenjohtajana, Keski-Suomen maakuntavaltuutettuna ja vasemmistonaisten hallituksen jäsenenä.

– Edelleenkin Suomessa kukoistava rasismi ja eriarvoistuminen sekä homerakentaminen ovat keskeisiä syitä siihen, miksi lähdin mukaan politiikkaan 50-vuotiaana, Hirsjärvi sanoo.

Kati Jetsu, 47, on koulutukseltaan sairaanhoitaja ja työskentelee Keski-Suomen sairaanhoitopiirin varapääluottamusmiehenä. Jetsu on Tehyn hallituksen jäsen ja on ollut ehdolla myös järjestön puheenjohtajaksi.

– Sydäntäni lähellä on tasa-arvokysymykset, oli kyse sitten sukupuolten välisestä tasa-arvosta, tai esimerkiksi tasa-arvoisesta oikeudesta terveydenhuollon palveluihin. Hoitoon pääsy ei saa olla euroista kiinni, Jetsu toteaa.

Helge Nylander, 63, on koulutukseltaan sähköasentaja, joka on tehnyt pitkän työuran teollisuudessa automatiikka-asentajana ja yrittäjänä. Nylander on myös itseoppinut mainosgraafikko ja seripainaja. Nylanderille tärkeitä asioita ovat demokratia, pasifismi, luontoarvot ja maaseudun asiat.

– Elän itse maaseudulla ja mielestäni tätä elämänmuotoa ei pitäisi ajaa alas, vaikka jotkut tahot ovat tällaistakin puuhaamassa, Nylander sanoo.

Vesa Plath on 35-vuotias jyväskyläläinen yhteiskuntatieteiden maisteri, läänintaiteilija, pitkän linjan prekaari ja yhdistysaktiivi. Plath toimii Keski-Suomen piirin varapuheenjohtajana ja vasemmistoliiton kulttuuripoliittisessa työryhmässä.



Plathin pääteemat vaaleissa ovat tulevaisuuden työ, toimeentulo ja perustulo. Hän painottaa etenkin luovien toimialojen ja tietotyöläisten merkittävää asemaa kestävän yhteiskunnan rakentamisessa.

Vasemmistoliitto on nyt asettanut Keski-Suomessa 11 ehdokasta 14:sta. Aiemmin ehdolle on nimetty Eila Tiainen, Ari Harlamow, Matleena Käppi ja Paul Abbey Jyväskylästä, Juho Kautto Äänekoskelta, Marjut Pollari Saarijärveltä ja Tiia Lehtonen Laukaasta.