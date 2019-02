Keski-Suomen Vihreiden lista on nyt täynnä: Anu Oksanen nimettiin neljänneksitoista ehdokkaaksi

Keski-Suomen Vihreät nimesivät sunnuntaina Anu Oksasen neljänneksitoista eduskuntavaaliehdokkaakseen. Vihreiden ehdokaslista on nyt täynnä.

Saarijärveltä kotoisin oleva Oksanen on ekonomi ja koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Hän työskentelee Kannonkosken ja Kyyjärven elinkeinokoordinaattorina ja on mukana Kannonkosken kunnan johtoryhmässä. Luottamustehtäviä hänellä on Keski-Suomen sairaanhoitopiirin valtuustossa ja Saarijärven sivistyslautakunnassa. Suomen Ladussa Oksanen toimii kansallisessa maastopyöräilyn kehittämistyöryhmässä. Hän on aktiivinen suunnistaja ja meloja, ja arvostaa siten Suomen puhdasta luontoa ja jokamiehenoikeuksia.

Muut Vihreiden kansanedustajaehdokkaat ovat Touko Aalto, Bella Forsgrén, Ilona Helle, Nico Holmberg, Tarmo Ketola, Tommi Liinalampi, Meri Lumela, Leena Lyytinen, Unto Mikkonen, Ville Seppälä, Irina Tuokko, Hannele Vestola ja Anna-Kaisa Vierinen.