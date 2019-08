Keski-Suomen eläinsuojeluyhdistys antaa tukensa Laukaan nautalauman lopettamiselle

Keski-Suomen eläinsuojeluyhdistys uskoo, että Laukaan villiintyneen nautalauman lopettaminen on oikea ratkaisu.

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Heli Nousiainen kertoo, ettei hän tiedä tapauksen kaikkia yksityiskohtia. Hän luottaa kuitenkin siihen, että viranomaiset tekevät tilanteessa oikean päätöksen.

– Valvontaeläinlääkärin ja ympäristöterveydenhuollon kanssa on varmasti käyty vuoropuhelua, ja he ovat varmasti perustaneet päätöksensä siihen, mikä on tällä hetkellä oikein. On ihan selvä juttu, että nykyisellään vapaana liikkuva lauma aiheuttaa vaaranpaikkoja.

Lauma on elänyt vapaana jo ainakin keväästä lähtien. Eläinsuojeluyhdistys kuuli tapauksesta kuitenkin vasta eilen.

– Eläinsuojeluyhdistykselle tai valvontapuhelimeemme ei ole tullut laumasta missään vaiheessa minkäänlaista yhteydenottoa.