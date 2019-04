Keski-Suomen ennakkoäänestys alkoi vauhdilla, Kivijärvellä yli 10 prosenttia on jo äänestänyt – Katso lista kaikkien kuntien äänestysprosenteista

Keski-Suomen ennakkoäänestys eduskuntavaaleissa käynnistyi keskiviikkona vauhdikkaasti.

Vaalipiirissä äänestettiin ensimmäisenä ennakkoäänestyspäivänä hieman muuta maata aktiivisemmin. Keski-Suomen vaalipiirin äänestysprosentti oli tänä aamuna kello yhdeksältä 5,8, kun se koko maassa oli 5,6 prosenttia.

Keski-Suomen vaalipiirissä oltiin aktiivisempia myös edellisiin eduskuntavaaleihin verrattuna. Kevään 2015 eduskuntavaaleissa ennakkoäänestysprosentti oli ensimmäisen päivän jälkeen 4,6 prosenttia eli yli 1,2 prosenttiyksikköä vähemmän kuin tänä vuonna.

Tämän kevään eduskuntavaaleissa aktiivisin ennakkoäänestäjäkunta Keski-Suomessa oli ensimmäisenä päivänä Kivijärvi 10,9 prosentillaan. Jyväskylässä uurnilla on käynyt 6881 henkilöä, eli 6,2 prosenttia äänioikeutetuista. Vähiten ennakkoäänestys on innostanut tähän mennessä Petäjävedellä, jossa äänistä on käytetty vasta 3,3 prosenttia.

Tästä voit katsoa Keski-Suomen vaalipiirin kuntien äänestysprosentit:

Tilanne 4.4.2019 kello 9.00

Hankasalmi 5,0 %

Joutsa 5,4 %

Jyväskylä 6,2 %

Jämsä 5,8 %

Kannonkoski 8,1 %

Karstula 4,5 %

Keuruu 5,9 %

Kinnula 4,0 %

Kivijärvi 10,9 %

Konnevesi 6,2 %

Kuhmoinen 5,8 %

Kyyjärvi 8,3 %

Laukaa 3,5 %

Luhanka 8,1 %

Multia 5,2 %

Muurame 5,6 %

Petäjävesi 3,3 %

Pihtipudas 5,2 %

Saarijärvi 7,6 %

Toivakka 5,2 %

Uurainen 5,1 %

Viitasaari 6,0 %

Äänekoski 5,3 %