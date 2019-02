Keski-Suomen ja Mikkelin keskussairaalat syventävät yhteistyötä

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri KSSHP ja Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote käynnistävät esiselvityksen yhteistyön syventämisestä Keski-Suomen keskussairaalan ja Mikkelin keskussairaalan välillä. Aloite tuli Mikkelistä.

– Keski-Suomen ja Etelä-Savon yli 350 000 asukkaan väestöpohjalla pystyttäisiin tarkoituksenmukaisella tavalla ohjaamaan potilaiden palvelujen käyttöä. Tutkimuksia ja hoitoja voitaisiin järjestää joko Jyväskylässä tai Mikkelissä. Näin saataisiin kokonaiskapasiteetti paremmin käyttöön, KSSHP:n johtaja Juha Kinnunen sanoo.

Yhteistyöllä voitaisiin myös helpottaa rekrytointiongelmaa. Tietyistä avainhenkilöistä on vajetta ja vaihtuvuutta enemmän Mikkelissä, Keski-Suomessa tilanne on parempi.

– Yhdessä Mikkeli ja Jyväskylä esimerkiksi voisivat tarjota erikoistuville lääkäreille poolia, jolloin voisi tarjota työmahdollisuuksia molemmissa sairaaloissa, Kinnunen sanoi.

– Muuttuva toimintaympäristö haastaa kaikki alan toimijat ja uusia kumppanuuksia syntyy maakunta- ja sote-uudistuksesta riippumatta, Kinnunen muistutti.

Kinnusen mukaan Keski-Suomella volyymiltaan suurempana sairaalana on useimmilla erikoisaloilla laajempi osaajaporukka.

– Etelä-Savosta on jouduttu ohjaamaan selvästi enemmän potilaita muihin sairaaloihin, pääasiassa Kuopion yliopistolliseen sairaalaan (KYS) ja myös Varkauteen. Ainakin joillakin erikoisaloilla Keski-Suomi voisi ottaa Etelä-Savon potilaita.

Tiettyjä erityisjärjestelyjä on jo voimassa. Esimerkiksi sädehoitopotilaita on tullut Mikkelistä Jyväskylään jo pitkän aikaa. Toisaalta taas eturauhassyöpien leikkauksia on käynyt Keski-Suomessa tekemässä erikoislääkäri Etelä-Savosta.

KYSin ja KSSHP:n yhteistyökuvioihin selvitys Mikkelin kanssa ei sinänsä vaikuta, koska kyseessä ei ole kaikkein vaativimman erityistason osaamisesta.

– Vaativin osaaminen hankitaan edelleen yliopistosairaaloista. Vaikutusta voi olla kyllä siinä, että esimerkiksi ruoansulatuskavanavaan kohdistuvissa syöpäleikkauksissa yhteistyömahdollisuudet voivat auttaa täyttämään keskittämisasetuksen kriteerejä, Kinnunen sanoi.

Kinnunen luonnehtii selvitystä sote-riippumattomaksi, koska haasteet jotka liittyvät henkilöstön rekrytointiin tai leikkaustoiminnan määriin, eivät ratkea hallinnollisella mallilla.

Selvityksessä käydään läpi sairaaloiden palvelujen ostot kokonaisuudessaan myös muilta palvelujen tuottajilta.

– Esiselvityksen pohjalta erityisvastuualueen muut sairaanhoitopiirit voivat niin harkitessaan liittyä jatkovalmisteluun. Tällaisen syvenevän yhteistyön laajentuminen on kaikin tavoin toivottavaa, korostaa kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen Essotesta.

Selvityshenkilönä on hallintotieteiden tohtori, MBA Jouko Luukkonen, LGR-Consulting Oy:stä. Esiselvitys valmistuu maaliskuun 2019 loppuun mennessä.