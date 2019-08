Keski-Suomen kansanedustajilta tiukka viesti: raide- ja tierahoja valtion ensi vuoden budjettiin

Keski-Suomen liiton maakuntajohtaja Tapani Mattila nostaa Keski-Suomen tärkeimmäksi tavoitteeksi valtion budjetissa Orivesi-Jämsä-Jyväskylä välisen rataosuuden kaksoisraiteen suunnittelun aloittamisen.

– Suunnittelun resurssointi on noin 25–30 miljoonaa euroa ja toteuttaminen tulee sitten myöhemmin erikseen.

Mattilan mukaan täytyy pitää huolta siitä, että Keski-Suomen saavutettavuus on kunnossa. Liikennemäärät ovat lisääntyneet Jyväskylän ja Tampereen välillä Mattilan mukaan muun muassa elinkeinoelämän kuljetustarpeiden vuoksi sekä ympäristösyiden vuoksi lisääntyneestä junamatkustuksesta johtuen.

Valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk.) esitteli keskiviikkona valtiovarainministeriön budjettiehdotuksen ensi vuodelle. Budjetin loppusumma on 57 miljardia euroa. Ehdotus on 2,3 miljardia euroa alijäämäinen.

Keskisuomalainen kysyi myös Keski-Suomen kansanedustajilta maakunnan tärkeimpiä tavoitteita budjetissa.

Petri Honkonen (kesk., hall.), Saarijärvi

– Tärkein asia on Jämsä–Orivesi-kaksoisraidehankkeen suunnittelun käynnistäminen. Nelostie-hankkeet tulevat seuraavana. Tietysti alempiasteisen tieverkon parempaan kuntoon saaminen on yhtä tärkeä juttu.

Tavoitteena on myös lisäpanostuksia koulutukseen ja tutkimukseen, jotka hyödyttäisivät etenkin Jyväskylän yliopistoa ja ammattikorkeakoulua.

Poliisin määrärahojen saaminen ihmisten turvallisuuden lisäämiseksi olisi tärkeää, koska poliisin saavutettavuus on ollut Keski-Suomessa heikolla tolalla.

Anne Kalmari (kesk., hall.), Kivijärvi

– Keski-Suomeen täytyy saada mahdollisimman iso osuus 300 miljoonan euron perusväylänpidon noususta. Laajakaista kaikille -hankkeen sitoumukset on saatettava loppuun.

Starttirahoihin ja palkkatukeen käsiksi pääseminen entistä enemmän on tärkeää, koska meillä työllisyys ei tunnu nousevan.

Rahan saaminen Metso-ohjelmaan ja Metsähallituksen luontopalveluille edesauttaa metsien käyttöä monella lailla. Opiskelijamaakunnalle pienten eläkkeiden noston ohella opintotuen sitominen indeksiin on hyvä kohde virkistää elinkeinoelämää.

Juho Kautto (vas., hall.), Äänekoski

– Niin keskisuomalaisia kuin muitakin hyödyttää se, että siellä tulee parannuksia perusturvaan ja pienempiin eläkkeisiin. Uskon, että aktiivimallin leikkurikin puretaan vuodenvaihteessa.

Myös Keski-Suomi hyötyy 300 miljoonan euron lisäpanoksesta infraan.

Hankkeista olisi tärkeä saada pääradan ja päärataplussan suunnittelu työn alle. Se olisi ihan konkreettisesti kaksoisraiteen suunnittelu Jyväskylän ja Tampereen välille. Pidän tärkeänä myös Nelostien kehittämistä edelleen Tikkakosken pohjoispuolella.

Jouni Kotiaho (ps., opp.), Jämsä

– Keski-Suomessa olisi monia tärkeitä hankkeita. Tärkein niistä on mielestäni Jämsä–Orivesi -välin kaksoisraide, joka auttaisi niin turvallisuus-, kuin ilmastotekijöissä. Siinä syntyy suuri pullonkaula, koska siinä yhtyvät Äänekosken tehtaan ja UPM Jämsän kahden suuren paperitehtaan tavarakuljetukset. Toinen mielestäni tärkeä budjetointikohde olisi maakunnan alemman tieverkon ja Ysitien kunnostaminen esimerkiksi Jämsän kohdalla. On olemassa muitakin tärkeitä kohteita, mutta otan kantaa vain niihin, joihin itse voin vaikuttaa valiokunnissa.

Joonas Könttä (kesk., hall.), Jyväskylä

– Tiestö ja muu perusinfrastruktuuri ovat erittäin tärkeitä maakunnan saavutettavuutta ajatellen. Yliopistojen rahoitus palaa hyvälle tasolle, mikä vaikuttaa koulutukseen positiivisella tavalla. Laajassa kuvassa tärkeintä on vahvistaa työllisyyttä, se on kaiken A ja O. Valtion tehtävä on kasvattaa ja tukea yrittäjien mahdollisuuksia kasvaa, työllistää ja investoida, mikä puolestaan vahvistaa globaalia kilpailukykyä.

Piritta Rantanen (sd., hall.), Jämsä

– Tärkeimpiä hankkeita on vaikea valita, mutta ykköshankkeeksi on muodostunut kaksoisraide. Keski-Suomessa vientiä on asukasta kohden enemmän kuin esimerkiksi Pirkanmaalla, joten kapasiteettia tarvitaan. Ei kuitenkaan ole kirkossa kuulutettua, että se rahoitus saadaan. Toinen liikenneturvallisuudelle tärkeä hanke olisi Himoksen monitasoliittymä, joka helpottaisi ruuhkia. Se vaatii vielä kylpyläpäätöksen. Äänekoskelle jää muutaman kilometrin pätkä Nelostietä, joka ei ole moottoritietä. Sen pullonkaulavaikutus jää nähtäväksi tulevaisuudessa.

Sinuhe Wallinheimo (kok., opp.), Jyväskylä

– Meillä on menossa selkeä laskeva taloudellinen trendi Keski-Suomessa, johon olisi todella tärkeää reagoida heti tässä budjetissa. Infrastruktuuriin ja julkisiin sijoituksiin tulee keskittää resursseja, esimerkiksi Nelos- ja Ysiteitä tulisi kehittää. Jyväskylän ja Tampereen välinen kaksoisjunaraide tulisi saada alulle, samoin Hippos 2020 -hanke, jossa sijoittajat tällä hetkellä odottavat mahdollista valtion osallistumista kustannuksiin. Hanke on etenkin Jyväskylän seudulle erittäin tärkeä.

Keskisuomalainen ei tavoittanut Toimi Kankaanniemeä (ps., opp.), Riitta Mäkistä (sd., hall.) tai Bella Forsgreniä (vihr., hall.) kommentoimaan.