Keski-Suomen keskussairaala on luopunut karheapintaisten silikoni-implanttien käytöstä syöpäriskin vuoksi – plastiikkakirurgi: "Jäitä hattuun"

Keski-Suomen keskussairaalassa ei enää käytetä Allergan-merkkisiä karheapintaisia silikoni-implantteja niiden mahdollisen syöpäriskin vuoksi. Kyseisistä implanteista luovuttiin loppuvuodesta.

Yle uutisoi viime viikolla, että suomalaiset plastiikkakirurgit kehottavat välttämään karheapintaisia implantteja, koska on saatu lisää tutkimustietoa, jonka mukaan niihin voi liittyä harvinaisen BIA-ALCL-lymfooman eli imusolmukesyövän riski. Allergan-merkkiset implantit ovat perinteisesti olleet yksi Suomen käytetyimmistä implanteista ja niitä on käytetty laajasti sekä julkisessa että yksityisessä sairaanhoidossa. Allergan-implantteja on asennettu Suomessa noin 30 000 kappaletta. Helsingin yliopistollisen sairaalan (HUS) tiedotteen mukaan Suomessa kahdeksalla implantin saaneella naisella on todettu "rintaimplanttilymfooma".

– Tällä hetkellä Keski-Suomen keskussairaalassa noudatetaan HUSin linjausta, eli Allergan-merkkisiä implantteja ei varmuuden vuoksi käytetä. Viime vuonna implantteja vielä käytettiin, mutta silloinkin toimittiin Valviran ohjeiden mukaisesti, eli potilaille kerrottiin siitä, että implanttiin liittyy tämän harvinaisen sairauden riski, Keski-Suomen keskussairaalan plastiikkakirurgi Elina Nieminen kertoo.

HUSissa päätettiin syksyllä 2018 luopua karheapintaisista implanteista toistaiseksi.

Myöskään Jyväskyläläisessä yksityissairaalassa Sairaala KL:ssä ei käytetä Allergan-implantteja.

– Meillä kyseisiä implantteja ei ole käytetty kolmeen vuoteen, mutta merkistä luopuminen ei liittynyt syöpäriskiin, sillä silloin näin vahvasta riskistä ei vielä tiedetty, sanoo Sairaala KL:n perustaja, plastiikkakirurgi Asko Salmi.

Salmenkaan mielestä karheapintaisia implantteja ei pitäisi käyttää.

– Kun on olemassa muitakin vaihtoehtoja. Miksi ottaa pienintäkään riskiä, jos ei ole pakko?

– Kyseessä on harvinainen tauti, jonka saaminen on epätodennäköistä. Silti riski on huomattavasti suurempi kuin aiemmin on luultu, ja tämä pitää ehdottomasti huomioida.

Potilaat, joilla on karheapintainen implantti, ovat olleet huolissaan viimeaikaisista uutisista.

– Hoitajat eivät meinaa ehtiä muuta tehdäkään kuin vastata huolestuneiden ihmisten yhteydenottopyyntöihin, Salmi kertoo.

Salmi haluaa muistuttaa, ettei paniikkiin ole aihetta.

– Ohjeena voisin sanoa, että jäitä hattuun. Jos ei ole oireita, ei ole myöskään mitään syytä huoleen. Lymfoomatapauksissa on selkeä oire, jossa rinta turpoaa erittäin selvästi. Sitä ei voi olla huomaamatta, Salmi kertoo.

Myös HUSin tiedotteessa halutaan rauhoitella huolestuneita potilaita.

– Säännölliset kontrollit (muut kun rintasyöpäkontrollit) eivät ole tarpeen oireettomilla potilailla eikä implantteja tarvitse varmuuden vuoksi poistaa, sanoo plastiikkakirurgian osastoylilääkäri Tiina Jahkola HUSista.