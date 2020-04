Keski-Suomen keskussairaala rajoittaa puolisoiden läsnäoloa synnytyksessä – "Tilanne on perheiden kannalta valitettava"

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri rajoittaa maanantaista 6.4.2020 klo 00.00 alkaen synnyttäjien tukihenkilöiden läsnäoloa sairaalassa koronavirustartuntariskin vähentämiseksi. Rajoitus on voimassa toistaiseksi.

​Puoliso tai tukihenkilö ei voi olla mukana Naistenosastolla synnytyksen käynnistysvaiheessa tai synnytyksen jälkeen. Puoliso tai tukihenkilö ei voi olla mukana myöskään keisarileikkauksessa. Hän saa tulla sektioäidin mukana synnytyssaliin, mutta ei siitä eteenpäin leikkaussaliin. Hänellä on mahdollisuus nähdä lapsi syntymän jälkeen. Puoliso tai tukihenkilö voi olla mukana normaalissa alatiesynnytyksessä sen ajan, kun synnyttäjä on synnytyssalissa.

Tukihenkilöiden on oltava terveenä päästäkseen mukaan synnytyssaliin. Jos synnyttäjä on synnytyksen käynnistyessä hengitystieoireinen (nuha, yskä, kuume), tulee hänen soittaa synnytysvastaanottoon p. 014 269 1204 ennen saapumista sairaalaan.

Keski-Suomen keskussairaalan poikkeusolojen johtoryhmä on päättänyt noudattaa samaa linjausta yliopistosairaaloiden kanssa. Yliopistosairaalat ovat valtakunnallisesti päättäneet, että koska oireettomien koronakantajien määrä on suuri, kielletään tukihenkilöiden oleminen leikkaussaleissa ja lapsivuodeosastoilla kaikissa yliopistosairaaloissa. Toiveena on yhteneväinen ohje koko valtakunnassa.

– Tilanne on perheiden kannalta valitettava, mutta rajoitus on tilanteen kannalta välttämätön. Rajoituksilla suojellaan synnyttäjiä, muita potilaita sekä henkilöstöä koronavirustartunnoilta, toteaa KSSHP:n naistentautien ja synnytysten ylilääkäri Pauliina Aukee sairaanhoitopiirin tiedotteessa.

Myös muiden saattajien ja vierailijoiden tuloa sairaalaan on rajoitettu jo aikaisemmin hallituksen linjausten mukaisesti, ja muiden ulkopuolisten tulo sairaalan tiloihin on kielletty.