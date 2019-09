Lääketieteen tohtori, liikuntalääketieteen erikoislääkäri Lauri Alanko, 47, yllättää. Mies on työskennellyt Keski-Suomen keskussairaalan liikuntalääketieteen poliklinikalla osastonylilääkärinä elokuun 5. päivästä lähtien.

– Vielä en ole kirjoittanut ainuttakaan reseptiä. Toki joskus voin kirjoittaa, jos potilaan perussairaus tätä vaatii. Meidän tarkoitus on motivoida ihmisiä liikkumaan, Alanko kertoo.

Alanko nimitettiin keväällä Suomen ensimmäiseksi julkisessa sairaalassa toimivaksi liikuntalääketieteen erikoislääkäriksi.

– Tämä on merkittävä päänavaus. Keski-Suomen keskussairaala on Suomen ensimmäinen sairaala, jossa on liikuntalääketieteen poliklinikka ja alan erikoislääkäri. Meillä on nyt ainutlaatuinen tilaisuus tuoda liikunta aktiivisesti osaksi tiettyjen sairauksien hoitoa, Alanko iloitsee.

Poliklinikka on toiminut vuodesta 2016, mutta tälle syksylle osaamista vahvistettiin nimittämällä Alanko virkaansa. Alanko tekee puolikasta työaikaa, ja työskentelee osan viikkoa Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksella ja yliopistolla. Lisäksi polilla työskentelee puolipäiväisenä erikoistuva lääkäri. Henkilökuntaan kuuluu myös fysioterapeutti.

– On hyvä kysymys, miksi liikuntalääketieteen poleja on vain yksi Suomessa. Ehkä on ajateltu, että eri alojen erikoislääkärit osaavat auttaa potilaita elämäntapamuutoksiin, mutta usein liikunnasta puhuminen voi jäädä pintapuoliseksi, pohtii Alanko.

Alangon mukaan noin 90 prosenttia polilla hoidettavista potilaista on ylipainoisia. Pääosin polille tullaan erikoissairaanhoidon lääkärien lähetteellä. Potilailla on useimmiten perussairaus, jonka hoidossa liikunnan lisäys on merkittävä asia.

– Meillä käy esimerkiksi lihavuusleikkauksiin valmistautuvia potilaita, uniapneapotilaita sekä kakkostyypin diabeetikkoja, joilla on ylipainoa ja jotka hyötyisivät liikunnan lisäämisestä.

Liikuntalääketieteen erikoislääkäri: Laihduttajan ei kannata kytätä painoaan päivittäin – tämän verran on sopiva tahti kilojen karistamisessa

Polilla hoidetaan myös liikkujia, urheilijoita sekä tuki- ja liikuntaelinvaivoista kärsiviä ihmisiä tapauksissa, joissa ongelmat eivät ratkea perusterveydenhuollossa.

– On potilaita, joiden tilanne on niin monimutkainen, ettei sitä voida hoitaa perusterveydenhuollossa, eikä voida vain sanoa ihmiselle, että mene lenkille, Alanko kuvailee.

Jonossa poliklinikalle on Alangon mukaan noin 40 ensikäyntiä odottavaa potilasta ja jonotusaika ensikäynnille oli yli kuukauden.

– Akuuteissa tapauksissa meille pääsee nopeastikin. Kiireellinen voi olla esimerkiksi liikuntakykyä vakavasti estävä äkillinen tilanne työikäisellä ihmisellä, Alanko sanoo.

Elämäntapamuutos on Alangon mukaan olennainen osa sairauden hoitoa monissa sairauksissa.

– Esimerkiksi anestesialle (potilaan nukuttamiselle) merkittävä ylipaino on este, ja ennen lihavuusleikkauksia ihmisen on pudotettava itse painoa seitsemän prosenttia, jotta leikkausta lähdetään tekemään, kertoo Alanko.

Liikuntalääketieteen polilla lääkärin vastaanoton jälkeen fysioterapeutti tekee potilaille kuntotestit ja potilas saa yksilölliset liikuntaohjeet. Tarvittaessa potilaat voivat saada myös liikuntaohjausta.

– Yleensä lähdetään liikkeelle sillä lajilla, jota potilas on valmis tekemään, usein kävelyllä. Jos potilas vihaa esimerkiksi pyöräilyä, ei sitä kannata suositella, Alanko sanoo.

Jos ihminen ei ole tottunut liikuntaan, suositellut määrät ovat aluksi hyvin pieniä.

– Liikunta voi olla aluksi vaikka sitä, että käydään hakemassa postit laatikosta kävellen, kuvailee Alanko.