Keski-Suomen kirjastoilla alkavat velkojenperintäviikot – Jos maksut ovat hoitamatta, asiakasta uhkaa jopa lainauskielto

Keski-Suomen kirjastoilla alkavat velkojenperintäviikot 1. maaliskuuta.

– Ensimmäisellä kirjastokäynnillä asiakasta muistutetaan maksuista, mutta hän voi lainata vielä kerran. Seuraavalla kerralla maksu on suoritettava tai päätyy lainauskieltoon. Aiemmista vuosista poiketen myös lainausautomaateilla lainaaminen estetään, Jyväskylän kaupungin kirjastopalveluiden osastosihteeri Lea Hassinen kertoo.

Kyse on ennen 1. maaliskuuta kertyneistä maksuista.

Kirjastot ovat Hassisen mukaan perineet saataviaan kampanjalla jo toistakymmentä vuotta. Lainauskielto tulee, vaikka velkaa olisi kertynyt pienikin summa. Kymmenen euron rästeistä kielto tulee automaattisesti.

– Kirjastolla on myöhästymismaksuissa kiinni useita tuhansia euroja. Lähinnä kyse on pikkusummista asiakasta kohden, mutta on joukossa joitain sadan euron maksujakin. Suurin osa hoitaa lainansa ja maksunsa ajallaan, mutta kun asiakkaita käy 2 500 päivässä, summa kasvaa nopeasti.

Keski-kirjastoilla ei Hassisen mukaan ole karhuntajärjestelmää, josta asiakkaille lähtisi automaattisesti lasku maksamattomista veloista.

Jos maksut jäävät hoitamatta, ei kirjastoista voi lainata omatoimiaikanakaan. Kortilla ja omilla tunnuksilla pääsee kuitenkin sisään kirjastoon.

Lainakielto purkautuu välittömästi, kun maksut on maksettu. Asian pystyy hoitamaan käteisellä kaikissa toimipisteissä, maksukortilla suurimmissa kirjastoissa tai omilla verkkopankkitunnuksilla verkkokirjaston sivuilla. Kirjautumiseen vaaditaan kirjastokortin numero ja oma pin-koodi.

Jos aineistoa on jäänyt palauttamatta ja kirjasto on toimittanut siitä toisen myöhästymisilmoituksen, tarvitaan lainauskiellon purkamiseksi ilmoitus tai käynti kirjastoon.

Perityillä maksuilla kirjastoihin hankitaan lisää aineistoa ja laitteita.

– Aineistohankinnat ovat osa-alue, josta rahat herkästi meinaavat loppua. Toukokuussa aloitetaan seuraavan budjetin suunnittelu, Hassinen kertoo.