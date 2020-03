Keski-Suomen koronakatsaus: "Tilanne tällä hetkellä rauhallinen, vain yksittäisiä potilaita sairaalahoidossa"

Koronavirustilanne on Keski-Suomessa tällä hetkellä rauhallinen ja sairaalahoidossa on yksittäisiä potilaita koronaviruksen vuoksi. Sairaalan vuodeosastoilla ja teho-osastolla on tilaa. Näin kertoo Keski-Suomen sairaanhoitopiiri uudessa tilannekatsauksessaan.

Sairaanhoitopiiri julkistaa tästä eteenpäin joka arkipäivä yleisen tilannekatsauksen maakunnan näkökulmasta sairaanhoitopiirin tilanteesta koronavirusepidemian aikana.

Sairaanhoitopiiri kertoo, että koronaviruspotilaiden kasvun määrään on valmistauduttu hyvin sekä Keski-Suomen keskussairaalassa että eri puolilla maakuntaa. Keskussairaalaan ja maakunnan terveyskeskuksiin on varattu erityisiä potilaspaikkoja infektiopotilaita varten.

Oletko sinä tai onko läheisesi sairastanut koronaviruksen? Miten valmiuslain käyttöönotto on vaikuttanut elämääsi? Miten Uudenmaan maakunnan eristäminen vaikuttaa elämääsi? Onko sinulla jonkin muu koronavirukseen liittyvä uutisaihe? Kommentoi tällä lomakkeella.