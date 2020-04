Keski-Suomen koronakatsaus keskiviikkona: "Yleistilanne pysynyt rauhallisena, henkilöstön työkuormitus paikoin suurta"

Koronavirustilanne on Keski-Suomen keskussairaalassa pysynyt aiempien päivien tasolla, sairaanhoitopiiri kertoo päivittäin julkaisemassaan tilannekatsauksessa. Sairaanhoitopiiri kuitenkin huomauttaa, että vaikka yleistilanne on edelleen rauhallinen, on henkilöstön työkuormitus paikoin suurta.

Sairaalahoidossa on koronaviruksen vuoksi vain yksittäisiä potilaita. Sairaalan vuodeosastoilla ja teho-osastolla on tilaa hoidettaville potilaille.

Katsauksessa todetaan myös, että koronaviruspotilaiden kasvun määrään on valmistauduttu hyvin sekä Keski-Suomen keskussairaalassa että eri puolilla maakuntaa. Keskussairaalaan ja maakunnan terveyskeskuksiin on varattu erityisiä potilaspaikkoja infektiopotilaita varten.

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on maanantaista 30.3. alkaen julkaissut arkipäivisin yleisen tilannekatsauksen sairaanhoitopiirin tilanteesta koronavirusepidemian aikana.